“كورونا” يفجّر طاقات الجزائريين … الابداع والمبادرة و إعادة الاعتبار للنخب العلمية

بقلم / أ . لخضر . بن يوسف

لم يخطر على بال أي أحد منا أن سنة 2020 ستتغير فيها حياة ملايين البشر وتضع العالم فى هذا المأزق ، شكل الحياة كله انقلب رأسا على عقب ، تغيرت أولويات وأمنيات البشر ، توارى مشاهير الفن والرياضة لصالح الأطباء والعلماء والمتخصصين وتفجرت الابتكارات العلمية التي تمخضت عن الحاجة إلى أجهزة طبية لتوفير حاجيات المستشفيات منها ، خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي والرقمنة الصحية ووسائل الوقاية وممرات ومواد التعقيم والتطهير ، دعوات إلى تخصيص مزيد من الدعم للبحث العلمي ، الذي تُرصد له ميزانية ضئيلة في الجزائر من الناتج الداخلي الخام ، الوباء العالمي ” كورونا ” الفتاك ، زاد الجزائريين قدرة على التأقلم مع الوضع الصعب ومواجهته باختراعات مذهلة لم يكن أكبر المتشائمين فينا يتوقعها وهذا بدءا من رقمنة قطاع الصحة وربط 48 ولاية في تطبيق واحد .. إلى المستلزمات الطبية والصحية التي يحتاجها المصابون ، وفي صدارتها أجهزة التنفس الاصطناعية ، وتمكن باحثون جزائريون ينتمون إلى عدد من المؤسسات من تطوير جهاز للتنفس الاصطناعي وجهاز لكشف الحرارة ، وهما جهازان جزائريا الصنع مائة بالمائة ، تم صنعهما في إطار تعبئة الكفاءات الجزائرية من أجل مواجهة فيروس ” كورونا ” المستجد.

يبدو أن العقل الجزائري يشتغل في الأزمات ، أو أن الحاجز البيروقراطي قد زال ، وظهرت مبادرات في صناعة وسائل الوقاية لدى الخواص والمخابر الجامعية ، وها نحن أمام اختراعات وابتكارات عديدة ومتنوعة .. وسنخرج من الأزمة منتصرين بحول الله تعالى ، أكثر ما شد انتباه المواطنين اختراع جهاز تنفسي مائة في المائة من طرف شركة جزائرية ، وقد اعتمدته وزارة الصناعة والمناجم رسميا من أجل البدء في التصنيع وتوزيع الأجهزة مجانا على المستشفيات ، كما اكتشف الجزائريون أيضا اختراعا هاما ابتكر فيه شاب من ولاية مستغانم “جهازا تنفسيا ذكيا اصطناعيا إلكترونيا وميكانيكيا ” ، يقوم على دمج الهواء الطبيعي والصناعي في نفس الوقت والتحكم عن بعد في الجهاز، ومست الاختراعات أيضا الكمامات الطبية ، فتوصل مبتكرون جزائريون إلى اختراع كمامة ذكية تشتغل بنظام الإنذار عن بعد ، يكتشف من خلاله الطبيب أو الممرض درجة حرارة المصابين بالفيروس ، ناهيك عن وسائل وقاية عديدة من طلبة جامعيين لازالوا في مرحلة الدراسة لكنهم أدهشوا الجزائريين باختراعات قوية جدا ، تحتاج فعلا إلى دعم … كما خرج فريق طبي من المستشفى الجامعي لتيزي وزو أيضا بابتكار مذهل قوامه وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بفيروس ” كورونا ” ، حيث دفعت رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، إلى شكرهم وتشجيعهم بتغريدة على حسابه الخاص في ” تويتر”، كتب فيها ” سعدت بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بـ ” كورونا ” ، خدمة تستحق التقدير والتشجيع ، نماذج أخرى من الابتكارات اخترعت وأبدعت نذكر منها المهندس بن عبد الله يوسف بن مدينة تيارت قام بإطلاق القمر الصناعي الجزائري من المنصة الصينية ، الدكتور محمد لطفي طور برنامج التشخيص الرقمي الذي يرسل الملفات إلى مخبر باستور في أقل من ثانية باستعمال تقنية الإمضاء الإلكتروني في المجال الطبي لأول مرة في الجزائر ، الدكتور عبد المؤمن العرفي صنع جهاز تنفس اصطناعي جزائري الصنع 100 ٪ ، الأخ ” ناصر شلو ” بعد تمكنه من إنجاز قاطعة بلازما رقمية من تركيبه الشخصي ، كسب تحد آخر ونجح هو وفريقه في إنجاز ممر للتعقيم بمواصفات عالمية وباستعمال الخراطة الرقمية آملا الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات وإراحة المواطنين ، جامعة المسيلة كانت أيضا من أولى الجامعات التي ساهمت في تصنيع محاليل تعقيمية على مستوى مخابر كلية العلوم ، كما بادر أحد طلابها ” أسامة مرنيز ” طالب دكتوراه بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية إلى ابتكار واقي صحي متعدد الاستخدامات للوقاية من الفيروسات يقي الرأس والوجه معا فألف تحية لكم يــا أبنــاء الجزائر ، اللافت للانتباه أن كل هؤلاء عملوا في صمت و قدموا أعمالا نافعة للبلاد و لم يتسارعوا للظهور على القنوات و الجرائد أو اللايفات ليملؤوا الدنيا صراخا و تعظيما فهم يشاركون بعلمهم فى قيادة النهضة والحضارة والتطور والتنمية ،.فبمثل هؤلاء نفتخر لأنهم ظهروا وقت الحاجة و لم يعملوا لا للمال و للشهرة بل لمصلحة الوطن.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الإبداعات ، ودعوا السلطات إلى فتح الباب بعد تخطي أزمة ” كورونا” لهذه القدرات العلمية والانفتاح على ثقافة العصر، وتشجيع روح الإبداع والمبادرة عبر رد الاعتبار للنخب المثقفة وتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها في المجتمع .

يبقى علينا القول ربما جائحة كورونا جاءت ثأرا للبحث العلمي و للأطباء ، و استعادة لمكانة العلم بعد أن هيمنت الكرة و الغناء و التمثيل ، و ارتفعت أسهم أصحاب المال .. كورونا جاءت لتنبه من يمثلون صمام الأمان الحقيقي و من يحافظون على الحق الأول و الأساسي في منظومة حقوق الإنسان ، أي الحق في الحياة وأعادت إلى الواجهة مسألة ضعف البحث العلمي في الجزائر ، رغم الجهود التي يبذلها الباحثون ؛ إذ إن الميزانية المخصصة لهذا القطاع ، فضلا عن عدم تطوير الترسانة القانونية ، عاملان يُبطئان تطوره في جزائنا الحبيبة ، ثمة ضرورة للعمل ، بعد تجاوز الظرفية الحالية التي فرضتها جائحة ” كورونا ” ، على رد الاعتبار للجامعة الجزائرية ، التي هي حاضنة البحث العلمي، من أجل النهوض به.

إن منظومة التعليم العالي في الجزائر اليوم ليست فقط قمّة الهرم الدراسي ، بل هي مفتاح التقدم ، لأن مهمّة الجامعة هي تكوين النخب وتشجيع البحث وإنتاج المعرفة ، وعليه لابد من ضرورة إصلاح حقيقي لهذه المنظومة الأكاديمية البحثية العلمية ، وتوفير الإمكانيات الضرورية لنهضتها ، ومراجعة القوانين المؤطرة للبحث العلمي .

ثمة جملة من الأخطاء أدّت إلى إضعاف البحث العلمي في الجزائر ، من أبرزها ضعف الميزانية والإمكانيات المرصودة له في وقت توجه انتقادات للجامعة الجزائرية بشأن قدرتها على النهوض بالبحث العلمي ، موضوعيا يمكن بالرغم من كل ما يمكن قوله ، التأكيد على حقيقة بقاء قدر من الالتزام الدراسي المنضبط و المحافظ على ما تبقى من شرف في الجامعة الجزائرية ، هو تخصص العلوم الطبية و معها العلوم الدقيقة و المنتظر أن يتم تصحيح الاختلال و إعادة الاعتبار لمنظومة تعليم عالي رفعت عالميا أسهم بلد ككوبا

بات لزاما علينا اليوم إعادة الاعتبار للجامعة ، من خلال تمكينها من الوسائل والإمكانيات المادية الضرورية ، ومراجعة الشق القانوني المنظم لها ، هو المدخل الأساسي للتقدم المنشود ، كل الدول الأكثر تقدما وعدالة وديمقراطية هي تلك التي تتوفر على تعليم عال جيد ، وفي المقابل فإن الدول الأقل تقدما هي التي لديها منظومة تعليم عال ضعيفة ، هذه الأزمة أوضحت وبشدة الحاجة لدور العلماء والباحثين المتخصصين فى كل المجالات ، لابد من إعادة الاعتبار لمكانتهم المجتمعية ، هذا دور الدولة ورجال الأعمال والإعلام ، العلماء هم خط الدفاع الأول عن سلامة المجتمعات العقلية والنفسية والجسدية ، أتمنى أن ينتهى عصر كورونا بتوجه عالمي يدعم التعليم العالي ولا يعتبره مجرد سلعة تباع وتشترى ، أن تعود أهمية البحث العلمي ويتم ضخ المزيد والمزيد من الاستثمارات فى المختبرات والمراكز البحثية وأجهزة دعم صناع القرارات ، العلم هو المستقبل والعلماء هم قادة هذا المستقبل.

ليبقى السؤال في حاجة للإجابة : معركة كورونا ، بكل تداعيتها الوطنية والدولية ، يمكن أن تكون بداية القطيعة مع هذا التسيير البالي للنخب ، الذي ميز النظام السياسي الجزائري ، على الدوام ، فهل ستستغل القيادة السياسية الجديدة هذه الفرصة للانطلاق في سياسة جديدة ، ليس في مجال تسيير النخب ، بل في إصلاح جذري لكل مؤسسات الدولة.