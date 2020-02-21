كورونا يفتك بالمزيد من الضحايا

وأوضحت اللجنة ، في بيان لها اليوم الجمعة، أن 18 ألفا و264 مصابا بالفيروس غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض، حتى أمس الخميس. وأشار البيان إلى أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت أرقام اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم أمس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم نفسه، والذي بلغ 889 شخصا.