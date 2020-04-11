أفادت إحصائيات عالمية بأن معدلات الجريمة في الكثير من البلدان انخفضت بشكل كبير، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وما رافقه من إجراءات العزل وفرض قيود على الحركة.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن شيكاغو، إحدى أكثر المدن عنفا في الولايات المتحدة، شهدت انخفاضا في معدل عمليات التوقيف المرتبطة بالمخدرات بنسبة 42 بالمئة في الأسابيع التي شهدت تطبيق إجراءات العزل، بينما انخفض المعدل العام للجريمة فيها بنسبة 10 بالمئة.

وفي أمريكا اللاتينية، انخفض معدل الاغتيالات في السلفادور إلى عمليتي قتل في اليوم خلال الشهر المنصرم، بينما كانت البلاد تشهد 600 عملية قتل يوميا قبل سنوات.

وانخفضت معدلات الجريمة في بيرو بنسبة 84 بالمئة في الشهر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن عمليات قتل وحوادث مرور معدودة، بعد أن كانت البلاد تحصي 15 جثة مرتبطة بعمليات قتل في وقت سابق.

وأعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا عن انخفاض كبير في الجرائم خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات العزل، حيث تم تسجيل 101 عملية اغتصاب مقابل 700 تم تسجيلها في فترة مماثلة قبل العزل، كما انخفض عدد جرائم القتل إلى 94 بعد أن كانت 326 في أسبوع.

المصدر: “أسوشيتد برس”