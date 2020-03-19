كورونا يتعشش .. 20 ألف إصابة في يوم واحد

تشير الإحصائيات التي نشرتها وكالات اخبارية الى أن دول العالم سجلت أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، في وقت أعلن دول العالم حالات طوارئ وتمديد لحالة الحجر الصحي لعموم البلاد وإغلاق حدودها أمام المسافرين في محاولة لتفادي الأسوأ.

وتفيد آخر الإحصائيات أن هناك قرابة 219 ألف حالة إصابة بوباء كورونا في 172 دولة، وأزيد من 8900 وفاة مرتبطة بالفيروس، وسجلت في الساعات الـ24 الماضية أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، وهي تفوق ما كان يسجل في ذروة انتشار الوباء في مدينة ووهان الصينية -مهد المرض- إذ بلغت حينها 5000 إصابة.

وفي الجزائر سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, هذا الخميس, عشر حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19), منها وفاتين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82 حالة, من بينها ثماني وفيات.

وفي إيطاليا: أعلنت السلطات تمديد فترة إغلاق البلاد والحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وكانت قد أعلنت 475 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وأكد مسؤول هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريللي ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى نحو 35700.