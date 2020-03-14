كورونا ونفاق العالم !

بقلم: يسين بوغازي

لم يرحم الوباء منظومات صحية في دول كبرى، إذ ما يزال يضرب عميقا بلا رحمة في ظل تهاون وسوء تقدير باعتراف العالم !

وكورونا لم يأبه بازدرائه ذاك ، لكنه راح يوزع عدواه القاتلة على سكان معمورة بلا انتقائية في عرق ومعتقد ، فضرب بآسيا شيوعيين وفى أوروبا علمانيين وضرب أمريكا على غرة بعدما ظن رئيسها انه بعيد من يطاله الوباء القاتل

وعلى ذكر أمريكا فقد أعلنت حالة طوارئ في مواجهة وباء لم يتراجع قيد أنملة في سرعة انتشاره وبطشه ،ربما الطوارئ الأمريكية ضده هي جوهر ما سيحدث للوباء ؟ فهي ليست سوى إجراء رئاسي سيمكن ترامب من جلب أموال ضخمة إلى صندوق برنامج التصدي لكورونا ،على ما تتناقله أنباء وصفت ما يجري مجرد خطة إلزامية من الرئيس والحكومة الأمريكية لكي يستعجل الكونغرس لتمرير الأموال المطلوبة،لتغدو خطة الطوارئ تلك مجرد خطوة أخرى من أجل فك إشكالات مالية عند الرئيس أولا أو أخيرا!

وترامب غريب الأطوارحتى مع وباء قاتل ،إذ أعلن عند بدايات تفشيه انه لا يخافه ! لكنه عاد وتراجع مؤخرا إلى اعتباره خطر يهدد العالم ، كما انه رفض إجراء كشوفات كورنا اقترحت عليه من مصالح صحية للبيت الأبيض ، ليعود ويعلن استعداده كي يسلم نفسه للاختبار الوبائي الكاشف للكورونا !الذي ربما يكون قد طال جسد الرئيس لا سمح الله ، بعد لقاءات ورؤساء ودبلوماسيين أثبتت تحاليل لهم لاحقا أنهم مصابون بالوباء ؟

بل إن طواقم البيت الأبيض برمته باتت تحت طائل فحوص كشفية ، نتيجة شكوك تراود أطباء من احتمالية إصابة عائلة الرئيس وفرق عمله الرئاسي ؟! هذا التصاعد البياني يكشف إن أمريكا التي كانت في منأى عن العدوى باتت على رأس القائمة ،وأن ما كانت تتهم به دولا أخرى بسوء تسير أزمة العدوى ،أضحت هي متهمة رأسا بسوء تسير طال الرئيس نفسه !

ما يحزٌ في نفسيِ، أن كورنا كشف عن عالم لا تربطه علاقات حسن تعايش وتعاون في وجه الشدائد ؟ بل هي علاقات مكايدة وأنانية مدمرة ، فقد رفع كورونا ستارا ثقيلا عن أحجام من نفاقِ عالمٍ بامتياز الارتكاب ! فلا شيء تحت التنسيق بل الجميع في مواجهه وباء قاتلا فرادى فرادى ! وباء للعلم اكتشف منذ مطالعِ ثلاثينيات القرن العشرين وعاد متجددا في الألفية الجديدة بشراهتهِ على إفنّاء العالم .