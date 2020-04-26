كورونا والكساد النفطي ‪!‬

في رابع شهر لأزمة كورونا التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، لازالت التطورات والتهديدات تخيم في كل مجال فقد عرف يوم أمس 20 أفريل 2020 سابقة تاريخية ، تمثلت في انهيار اسعار برميل النفط الأمريكي غرب تكساس ليتهاوى ليصل إلى السالب، حيث بلغ سعر البرميل الآجل الدفع تسليم شهر ماي 2020 إلى -37$‪!

باختصار وببساطة أماكن التخزين بالمجمل مملوءة وهو ما له الأثر على السوق النفطية في العالم أجمع.

ببساطة ، العقود الأجلة المستحقة الدفع في شهر ماي وقد تم الاتفاق مع الموردين بسعر 56 دولار، أي أن البيع يتم منذ شهرين أو ثلاثة ليكون يوم 21 أفريل 2020 يكون آخر يوم للبيع لمورد آخرعلى أن يتم التسليم في شهر ماي 2020 ولكن بعد الانخفاض التاريخي للنفط بعد جائحة كورونا، وامتلاء أغلب المخازن أو مشارفتها على الامتلاء وانخفاض الطلب على النفط بسبب الركود الذي تشهده أغلب الدول والاقتصادات، اضطر اصحاب العقود لبيع ما كان سعره 56 دولار أمريكي منذ شهورلبيعه بالسالب أي أنها ستدفع 37 دولار لكل برميل لأن المخازن ملئت و تكلفة التخزين أصبحت خيالية‪!

إن هذه الخسائر الغير مسبوقة والتي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد بيع البرميل المنتج غرب تكساس والذي يستهلك غالبا داخل الولايات المتحدة الامريكية كونها من أكبر المستوردين والمستهلكين للنفط في العالم ليُضاف إلى الخسائر التي تشهدها منذ أن اشتد الوباء مخلفا خسائر بشرية ومادية هائلة.

ومع انتهاء مدولات شهر ماي الآجلة الدفع ووصولها إلى تحت الصفر والتي عرفت سقوطا حرا لم نعرفه منذ بداية بيع العقود الآجلة عام 1983،غير ان مداولات شهر جوان لاتزال في حدود 20 دولار امريكي في حين بلغ سعر برميل نفط خام برنت، العلامة العالمية، أكثر من 25 دولار للبرميل‪.

وبما ان العالم أصبح قرية واحدة قبل أن تقسمه كورونا وتجعل منه قرى صغيرة متقوقعة على نفسها وتخشى الخطر القادم الخارج، فلن تمر الأزمة النفطية هذه دون أن تزُج بالدول العربية في ازمة جديدة لانها دول نفطية بالأساس ومن أهم موردي ومصدري النفط في العالم لنجد أنفسنا أمام ازمة مزدوجة أزمة انخفاض اسعار النفط في العالم وفيروس كورونا المستجد الذي لايزال يحصد الأرواح والضحايا يوما بعد يوم دون لم تظهر معالم لقاح أو مصل فعال ضده.

أصبح من الصعب التكهن بمستقبل أو صورة واضحة المعالم للعالم ما بعد فيروس كورونا المستجد والذي من الواضح انه لن يكون العالم نفسه سواءا على مستوى الحكومات أو الشعوب ولكن يبقى العلم والعمل واستخلاص الدروس المستفادة من الأزمات هو مفتاح التغيير والأمل في عالم أفضل وأيام مشرقة ودمتم سالمين..

بقلم: فاطمة الزهراء شنتوف