كورونا : مستشفيات بروكسل تستخدم “أقنعة الغطس” لتعويض النقص في أجهزة التنفس من رحم المع

من رحم المعاناة يولد الإبداع ،وقد كان ، فقد ولدت الفكرة في إيطاليا ، البلد الأكثر ثقلًا بسبب وباء فيروس كورونا، مع تخطي حالات الوفاة لأكثر 10 آلاف. اتبعت المستشفيات في البلدان الأخرى المثال الإيطالي ، كل منها تسير بطريقتها الخاصة ، كما هو الحال في مستشفى إيراسموس. والمرتبط بجامعة بروكسل المفتوحة ULB ومن خلاله إلى شركة Endo Tools Therapeutics ، التي تطور الأجهزة الطبية.

تستخدم هذه الأقنعة للمرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية شديدة. والهدف منها ،هو تجنب الاضطرار إلى التنبيب الرغامي للقصبة الهوائية للمريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي “، وهو التدهور النهائي للمرض ، كما يوضح فريديريك بونييه ، أخصائي العلاج الطبيعي في العناية المركزة في مستشفى إيراسموس ، وهو أيضًا محاضر في الجامعة.

وبفضل هذا النظام ، نتجنب تدمير الحويصلات الرئوية ، هذه التجاويف الطبيعية الموجودة في الرئتين والتي تسمح بإمداد الأكسجين في أجسامنا والتخلص من ثاني أكسيد الكربون ،وكما هو معروف فإن الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19 يلهب الغشاء الرئوي ويملأ هذه الحويصلات الهوائية بالسوائل.

وقال بونييه ، تتطلب الحالات الأكثر خطورة تنبيب المرضى الذين يفتقرون إلى الأكسجين ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة.

وأشار بونييه ،يمكن أن تكون أقنعة الغوص حلاً مؤقتًا للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة ولكن لا يتوفر لهم سرير وجهاز تنفس. وهي متصلة بالعديد من المرشحات والفوهات بالإضافة إلى أنبوب وآلة توفر هواء مضغوط ، مما يساعد المرضى على التنفس بشكل أفضل. ومن إحدى ميزاتها أنها تسمح للمريض بالتنفس لفترات أطول مع الشعور بالراحة بصورة اكبر.

ويوضح بونييه ،ان خط إنتاج الأقنعة سيبدأ من يوم الاثنين ، وستتوفر الأقنعة وبمجرد أن يحتاجها المريض ، “يمكننا توفيرها له”.