أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة أطلقت تحذيرات كثيرة على أعلى مستوى من فيروس كورونا منذ نهاية يناير، معربا عن أسفه لتجاهلها من بعض الدول.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الاثنين في جنيف، إنه “كان على العالم الإصغاء إلى منظمة الصحة العالمية لأن حالة الطوارئ على مستوى العالم أعلنت في 30 يناير” مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين وقبل رصد وفيات.

وأصر غيبريسوس على أن المنظمة قدمت منذ البداية المشورة الصائبة “المبنية على أفضل الحقائق العلمية والأدلة” لكل الدول، لكنه أكد أن تفويض هذه المؤسسة الدولية لا يخولها “أن تفرض على الدول الاستجابة لتوصياتها”.

وأشار إلى أنه كان يتعين على الدول “اتخاذ كل تدابير الوقاية العامة” عندما اعتبرت المنظمة في 30 يناير أن فيروس كورونا المستجد يشكل “حالة طوارئ قصوى”.

وقال: “ننصح دول العالم باعتماد مقاربة شاملة للصحة العامة من خلال التقصي وإجراء الفحوص والعزل وتعقب المخالطين”.

وأكد أن الدول التي اتبعت توصيات المنظمة هي في “وضع أفضل” من غيرها، مضيفا أنه “يعود للدول أن ترفض أو تقبل” توصيات المنظمة، مشددا على ضرورة “تحمّل كل الدول مسؤولياتها”.

وتتعرض منظمة الصحة العالمية لانتقادات حادة خاصة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي علق إسهام بلاده في تمويل هذه المؤسسة بعد اتهامها بالتقليل من أهمية تفشي الوباء والانحياز إلى الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.

المصدر: أ ف ب + وكالات