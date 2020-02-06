كورونا.. لم تسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة في الجزائر

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم، عدم تسجيل أي حالة مشبه أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح وزارة الصحة في بيان لها، بأن “المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذي تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها المرض قد تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص يُؤكد انعدام تام للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم”.

واضاف المصدر نفسه: “كما يستفيد جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلائهم من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما باستثناء المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والطيارين الأربعة الذين تم اعفائهم من هذه التدابير نظرا لعدم التواصل الكلي بينهم وبين المرحلين خلال الطيران خلافا لموظفي الطيران المرافق الذين يخضعون لنفس نظام المراقبة التنظيمية لمدة 14 يوما”.