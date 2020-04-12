كورونا في حرب على الرموز

بقلم: احسن خلاص

جرت العادة في الانقلابات العسكرية التي عرفتها بلدان العالم الثالث أن أول قرار تتخذه السلطة الانقلابية الجديدة إلغاء العمل بالدستور وإرساء ما يسمى بالأحكام العرفية. وما يفعله كورونا يكاد يشبه هذا النوع من الانقلابات إذ أنه أخضع الجميع لمنطقه وأنساهم ذكر أيامهم ورموزهم في شرطية لم يسبق لها مثيل حيث لا نجد وقتا في زمننا الضيق الخانق لأي شيء آخر، وأي محاولة للخروج من النمطية الكورونية في تناول مختلف القضايا، وهي كثيرة وعالقة، لا تجدي نفعا أمام حالة الترقب، المحفوفة بالخوف والحذر، التي طغت على الأذهان فأنستها المواسم والمناسبات الوطنية والدينية مثل إحياء ذكرى 19 مارس (عيد النصر) أو الاحتفال بالإسراء والمعراج وها هي ذكرى 16 أفريل (يوم العلم) ستمر هذه الأيام مرور الكرام لأول مرة في غياب التلاميذ عن المدارس وقد يكون المصير ذاته في انتظار إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي واليوم العالمي للعمال أو لحرية الصحافة.

لم ينجح كورونا في رفع العدد اليومي للضحايا، وقد فقدنا من خيرة أبناء البلد هذه الأيام أطباء مرموقين واجهوا الوباء ببطولة وصبر، لكنه أطفأ الأضواء على كل أشكال التعبير الرمزي والتاريخي فقد صرنا أمة جوفاء فارغة من أي محتوى، همها تركيز كل ما تملكه من عقل ووجدان للحفاظ على أدنى مقومات الحياة وهو الاختباء والمناداة من وراء الحجرات في انتظار أن ينسحب العدو لتعود الحياة تدريجيا وبصعوبة إلى سابق عهدها.

لقد غير كورونا الموضوع وأنسانا الاهتمامات التي تعود علينا في كل مناسبة، فعلى أقل من نصف شهر من حلول شهر رمضان لا أحد يعلم كيف سيحييه العالم الإسلامي وكيف سيتعامل معه الجزائريون صياما وقياما ونكاد نقترب، إذا ما تواصل الحجر إلى ما بعد 19 أفريل الجاري، من “رمضان أبيض” لا إعمار للمساجد فيه ولا تراويح ولا سهرات في المقاهي والقاعات ولن تمتلئ الشوارع بالمارة من الناس الذين سيأوون إلى العالم الافتراضي وما تقدمه القنوات التلفزيونية التي لا ينتظر منها الكثير أمام الهزال الذي اعترى الإنتاج الفني هذا العام، بل امتد النقاش في الجزائر والعالم الإسلامي إلى إمكانية إعفاء المسلمين من أداء فريضة الصيام إذا ثبت طبيا أنه ييسر الإصابة بفيروس كورونا وهو نقاش استحال جدلا حادا لاسيما لدى المجتمع الجزائري الذي يعتبر الصيام فريضة مقدسة إلى درجة أن الجزائريين يحرصون عليها أكثر من حرصهم على أداء الصلوات.

ولعل هذه القداسة هي التي تفسر قوة وشراسة ردود الأفعال على مقال نشره الوزير السابق نور الدين بوكروح على صفحته بالفايسبوك تساءل فيه إن كان “العلم الديني” الموروث قادرا على حل إشكالية البت في جواز تعليق فريضة الصيام أمام جائحة كورونا. وليس المجال هنا للخوض في هذا الجدل فله مقامه ووقته وأهله، في الوقت الذي ينصب اهتمامنا على الوقوف متأملين في ما فعله كورونا برموزنا الدينية والتاريخية والوطنية وكيف وضعها في ثلاجة وأغلق عليها ونقلنا من أمة حية متواصلة في التاريخ إلى جثة فكرية وثقافية هامدة، أمه توقفت عن صنع الحياة والتاريخ وصارت تختار بين انتظار أجلها أو ترقب أفول العدو الغازي وهي لا تدري متى وكيف سيرحل إن قدر له ذلك.

لا يستهدف كورونا مناعتنا الجسدية فقط بل يمتد غزوه إلى مناعتنا الذاتية والرمزية والفكرية وصارت أجواء الحرب المتوترة التي نعيش فيها تمنعنا من إقامة نقاشات فكرية هادئة، فمجرد إثارة النقاش حول القضايا القداسية في الدين والتاريخ يثير الحفيظة والغضب ويؤخذ على أنه تحالف موضوعي مع كورونا للقضاء على مقومات هويتنا وحضارتنا وديننا فتنهض الغريزة المحافظة من سباتها.

لقد أقام كورونا حاجزا صعب التخطي أمام الكتاب والمفكرين في جميع أنحاء العالم في سبيل الخوض في مسائل أخرى دون ربطها بجبروت هذا الغازي المجهري اللعين، وحتى التدخلات العرضية التي نتابعها هنا أو هناك عن طريقة الفيديوهات وتخرج أحيانا باحتشام عن طاعة كورونا لا تبدأ ولا تنتهي بالتحية بل بعبارات صارت تتردد آليا من قبيل “أبقوا في بيوتكم” لتذكرنا أننا تحت سيادة الفيروس اللعين.

لم يتمكن كورونا مع ذلك من القضاء علينا ولن يفعل، بالرغم من أنه استطاع أن يؤجل حياتنا، وكأنه يرسل لنا رسائل أخرى تفيد بضرورة إعادة ترتيبها وتنظيمها والتفكير في إعطائها دفعا جديدا بعد انتهاء الغزو. ستعود الذكريات وستحضر الرموز من جديد لكن بأي حال تعود وبأي نظرة جديدة سننظر إليها؟ هل سنظل ننظر إلى اختلافاتنا وتنوعاتنا على أنها مصادر للصراع القاتل أم أنها عوامل لتجميع الطاقات ودفعها نحو مستقبل واعد؟ هل سيبقى المجتمع يحتفظ بالأفكار الميتة المميتة أم يبتكر أفكارا حية جديدة؟ هل سننطلق في نقاشات هادفة وبناءة أم سنظل قابعين في الجدل العقيم؟ هل تتراجع منطلقاتنا الطائفية والجهوية واللغوية أم أنها ستعود أقوى مما كانت بعد أن تخرج من عقالها؟

لقد قدمت التجربة التاريخية أمثلة عن أمم ودول خرجت من الأزمات أقوى مما كانت كما قدمت أمثلة عن أخرى كانت المحنة فرصة للإجهاز عليها فصارت أثرا بعد عين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.