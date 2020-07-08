كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

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BLIDA
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سطيف
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وهران
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قسنطينة
CONSTANTINE
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ورقلة
OUARGLA
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تيبازة
TIPAZA
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باتنة
BATNA
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بجاية
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عين الدفلى
AIN DEFLA
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الوادي
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بسكرة
BISKRA
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المدية
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الأغواط
LAGHOUAT
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عنابة
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أم البواقي
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بومرداس
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تيزي وزو
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برج بوعريريج
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مـعـسـكـر
MASCARA
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أدرار
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سكيكدة
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بشار
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غرداية
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مستغانم
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عين تموشنت
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ميلة
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سيدي بلعباس
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سوق أهراس
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تيسمسيلت
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نعامة
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تمنراست
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سعيدة
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تندوف
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إليزي
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