كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 2٬223

  البليدة 

BLIDA  

1 826 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  28

 الجزائر 

ALGER  

1 757 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  34

  سطيف 

SETIF  

1 656 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  42

 وهران 

ORAN  

1 115 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  50

  قسنطينة 

CONSTANTINE  

680 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

 ورقلة 

OUARGLA  

595 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

  تيبازة 

TIPAZA  

580 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  19

  باتنة 

BATNA  

472 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

 بجاية 

BEJAIA  

453 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  22

 عين الدفلى 

AIN DEFLA  

435 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تلمسان 

TLEMCEN  

398 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  الجلفة 

DJELFA  

398 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

 الوادي 

EL OUED  

358 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  52

  بسكرة 

BISKRA  

343 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  16

  المدية 

MEDEA  

340 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  الأغواط 

LAGHOUAT  

328 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  22

 عنابة 

ANNABA  

316 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  تيارت 

TIARET  

313 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 أم البواقي 

OUM EL BOUAGHI  

302 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

  بومرداس 

BOUMERDES  

295 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  14

  تيزي وزو 

TIZI OUZOU  

281 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  برج بوعريريج 

BORDJ BOU ARRERIDJ  

273 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  البويرة 

BOUIRA  

263 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  16

  خنشلة 

KHENCHELA  

249 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  المسيلة 

M’SILA  

235 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 مـعـسـكـر 

MASCARA  

232 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  تبسة 

TEBESSA  

226 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 أدرار 

ADRAR  

217 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

  سكيكدة 

SKIKDA  

211 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

  بشار 

BECHAR  

190 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  غرداية 

GHARDAIA  

184 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  مستغانم 

MOSTAGANEM  

168 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

 عين تموشنت 

AIN-TEMOUCHENT  

153 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  ميلة 

MILA  

147 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  سيدي بلعباس 

SIDI BEL ABBES  

147 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

  سوق أهراس 

SOUK-AHRAS  

147 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  قالمة 

GUELMA  

139 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  تيسمسيلت 

TISSEMSILT  

138 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  جيجل 

JIJEL  

135 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

  البيض 

EL BAYADH  

101 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  غليزان 

RELIZANE  

101 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 نعامة 

NAAMA  

101 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  الشلف 

CHLEF  

100 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تمنراست 

TAMENGHASSET  

83 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

 الطارف 

EL-TARF  

65 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 سعيدة 

SAIDA  

46 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تندوف 

TINDOUF  

28 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 إليزي 

ILLIZI  

28 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك