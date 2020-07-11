كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 3٬366

11/07/2020 17:00 : اخر تحديث

البليدة 

BLIDA 

1 916 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  45

 الجزائر 

ALGER  

1 877 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  47

  سطيف 

SETIF  

1 795 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  21

 وهران 

ORAN  

1 246 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  19

  قسنطينة 

CONSTANTINE  

753 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 ورقلة 

OUARGLA  

649 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  37

  تيبازة 

TIPAZA  

595 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  7

  باتنة 

BATNA  

584 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  70

 بجاية 

BEJAIA  

458 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  بسكرة 

BISKRA  

442 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  49

 عين الدفلى 

AIN DEFLA  

438 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  تلمسان 

TLEMCEN  

434 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

 الوادي 

EL OUED  

407 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

  الجلفة 

DJELFA  

401 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تيارت 

TIARET  

368 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  المدية 

MEDEA  

357 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  الأغواط 

LAGHOUAT  

332 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 عنابة 

ANNABA  

330 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

  خنشلة 

KHENCHELA  

317 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  27

 أم البواقي 

OUM EL BOUAGHI  

312 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  9

  تيزي وزو 

TIZI OUZOU  

301 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  بومرداس 

BOUMERDES  

301 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  البويرة 

BOUIRA  

277 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

  برج بوعريريج 

BORDJ BOU ARRERIDJ  

276 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  المسيلة 

M’SILA  

265 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  30

  تبسة 

TEBESSA  

248 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 مـعـسـكـر 

MASCARA  

239 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 أدرار 

ADRAR  

221 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  سكيكدة 

SKIKDA  

217 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  غرداية 

GHARDAIA  

199 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  بشار 

BECHAR  

193 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  مستغانم 

MOSTAGANEM  

178 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

  ميلة 

MILA  

167 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

  تيسمسيلت 

TISSEMSILT  

166 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 عين تموشنت 

AIN-TEMOUCHENT  

158 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  سيدي بلعباس 

SIDI BELABBES  

158 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  قالمة 

GUELMA  

157 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  سوق أهراس 

SOUK-AHRAS  

152 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  جيجل 

JIJEL  

138 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  البيض 

EL BAYADH  

115 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

 نعامة 

NAAMA  

106 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  غليزان 

RELIZANE  

105 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  الشلف 

CHLEF  

104 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تمنراست 

TAMENGHASSET  

84 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 الطارف 

EL-TARF  

68 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 سعيدة 

SAIDA  

46 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 إليزي 

ILLIZI  

34 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تندوف 

TINDOUF  

28 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

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