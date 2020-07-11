كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

11/07/2020 17:00 : اخر تحديث
البليدة
BLIDA
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الجزائر
ALGER
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سطيف
SETIF
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وهران
ORAN
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قسنطينة
CONSTANTINE
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ورقلة
OUARGLA
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تيبازة
TIPAZA
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باتنة
BATNA
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بجاية
BEJAIA
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بسكرة
BISKRA
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عين الدفلى
AIN DEFLA
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تلمسان
TLEMCEN
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الوادي
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الجلفة
DJELFA
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تيارت
TIARET
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المدية
MEDEA
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الأغواط
LAGHOUAT
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عنابة
ANNABA
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خنشلة
KHENCHELA
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أم البواقي
OUM EL BOUAGHI
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تيزي وزو
TIZI OUZOU
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بومرداس
BOUMERDES
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البويرة
BOUIRA
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برج بوعريريج
BORDJ BOU ARRERIDJ
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المسيلة
M’SILA
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تبسة
TEBESSA
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مـعـسـكـر
MASCARA
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أدرار
ADRAR
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سكيكدة
SKIKDA
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غرداية
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بشار
BECHAR
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مستغانم
MOSTAGANEM
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ميلة
MILA
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تيسمسيلت
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عين تموشنت
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سيدي بلعباس
SIDI BELABBES
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قالمة
GUELMA
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سوق أهراس
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جيجل
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البيض
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نعامة
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غليزان
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تمنراست
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الطارف
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سعيدة
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إليزي
ILLIZI
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تندوف
TINDOUF
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