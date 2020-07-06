كورونا في الجزائر حصيلة الإصابة في مختلفة الولايات الأولىالوطني عن إلياس بن عبيد في 6 يوليو 2020 691 06/07/2020 17:00 : اخر تحديث البليدة BLIDA 1 778 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 45 الجزائر ALGER 1 689 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 50 سطيف SETIF 1 578 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 39 وهران ORAN 1 022 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 29 قسنطينة CONSTANTINE 664 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 12 ورقلة OUARGLA 549 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 15 تيبازة TIPAZA 547 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 12 باتنة BATNA 445 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 29 عين الدفلى AIN DEFLA 434 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 بجاية BEJAIA 418 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 11 تلمسان TLEMCEN 376 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3 الجلفة DJELFA 372 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 44 المدية MEDEA 334 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 5 عنابة ANNABA 302 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 تيارت TIARET 296 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 7 الأغواط LAGHOUAT 295 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6 أم البواقي OUM EL BOUAGHI 293 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 الوادي EL OUED 289 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 بسكرة BISKRA 282 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 35 برج بوعريريج BORDJ BOU ARRERIDJ 270 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 بومرداس BOUMERDES 267 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 32 تيزي وزو TIZI OUZOU 260 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 المسيلة M’SILA 235 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 البويرة BOUIRA 232 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6 خنشلة KHENCHELA 225 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 11 مـعـسـكـر MASCARA 225 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6 أدرار ADRAR 209 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 تبسة TEBESSA 208 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 سكيكدة SKIKDA 204 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 بشار BECHAR 183 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 غرداية GHARDAIA 178 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 مستغانم MOSTAGANEM 155 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 عين تموشنت AIN-TEMOUCHENT 151 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3 ميلة MILA 144 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 سوق أهراس SOUK-AHRAS 139 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 سيدي بلعباس SIDI BEL ABBES 137 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 قالمة GUELMA 137 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 12 تيسمسيلت TISSEMSILT 133 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8 جيجل JIJEL 126 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3 الشلف CHLEF 100 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 نعامة NAAMA 99 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 3 البيض EL BAYADH 97 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 غليزان RELIZANE 96 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 13 تمنراست TAMENGHASSET 76 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 الطارف EL-TARF 63 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 سعيدة SAIDA 46 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 تندوف TINDOUF 28 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 إليزي ILLIZI 18 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 2020أحوال الطقسالأزمة الإقتصاديةالجزائرالجزائريون العالقون في تركياالسلعالطائرة العسكريةالمساعدات الصينية 691 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail