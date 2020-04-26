كورونا ـ رفع العزل وارتفاع الوفيات يضع العالم على المحك

تستعد أوروبا لدخول أسبوع حاسم تواصل فيه عدد من البلدان رفع تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لا سيما إسبانيا التي ستسمح للأطفال بالخروج اعتباراً من الأحد، في وقت تخطت فيه حصيلة الوفيات عتبة 200 ألف.

يبدو المشهد في أوروبا متفاوتاً قبيل أسبوع يعتبره المراقبون حاسماً بشأن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد. ففي إسبانيا، ثالث دولة أكثر تضرراً في العالم، سيُسمح للأطفال بالخروج من منازلهم للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وكانت إسبانيا تحظر حتى الآن الخروج على من تقل أعمارهم عن 14 عاماً حتى لو كانوا برفقة أهاليهم. ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء خطته الموسعة للخروج من الإغلاق، يرجح تنفيذها في النصف الثاني من شهر ماي .

من جهته، يكشف نظيره الفرنسي إدوار فيليب في اليوم نفسه أمام البرلمان “الاستراتيجية الوطنية لخطة رفع العزل”، الذي يفترض أن تبدأ في 11 من شهر ماي.