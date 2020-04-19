كورونا ستؤثر اجتماعيا على الأسر الجزائرية

أكدت الأستاذة و المختصة الاجتماعية مبروك مريم أن جائحة كورونا ستقلب موازين القيم والعلاقات الاجتماعية لدى كافة المجتمعات العالمية ،فيما أبرزت الاستاذة بجامعة البليدة 02 في هذا الحوار الخاص الذي جمعها بيومية الوسط اهم تاثيرات هذه المرحلة وفترة الحجر الصحي على الأسرة الجزائرية بصفة خاصة وانعكاسها لما بعد زمن كورونا .







ماذا غيرت جائحة كورونا في المجتمعات؟



يظهر تأثير كورونا واضحا في تغير نمط الحياة داخل المجتمعات على مختلف مستوى الأنظمة والمؤسسات باختلافها سواء كانت تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية من جهة وعلى مستوى الأفراد من جهة أخرى أين نلاحظ تغيرات على مستوى السلوكيات كبروز ظاهرة الابتعاد الاجتماعي كوقاية مهمة من خطورة الفيروس وتغيرات داخل الوسط الأسري تمس الأدوار والوظائف إضافة إلى تعزيز مكانتها وأهميتها في عملية احتواء أفرادها ونشر الوعي والتوجيه لدى أطفالها.



ماهو تأثير الحجر الصحي على العائلات الجزائرية؟

إن عملية الحجر الصحي على مستوى العائلات الجزائرية ذات تأثير إيجابي وآخر سلبي ما يمكن قوله عن بعض التأثيرات الايجابية هو رد الاعتبار للأسرة في مدى أهميتها وضرورتها كنظام اجتماعي مهم يحافظ على تماسك الأفراد وتعاونهم وهذا بتعزيز دورها ووظيفتها في عملية التنشئة والتربية مع قضاء اكبر وقت ممكن مع الأبناء ومشاركتهم في مختلف النشاطات الفكرية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية وهذا ما قد يجعل الطفل يشعر ويحس باحتوائها له وبحبها واهتمامها إذ تطهر قوة الرابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة بصور مختلفة كالتعاون بين الأزواج وبين الأزواج والأبناء والشعور بالحب والاهتمام والخوف المتبادل .

أما الجنب السلبي فيمكن حصره في تفكك الرابط الاجتماعي بين الأهالي والجيران والأصدقاء فالمناسبات تتم في صمت ما يتعلق بالأعراس وغيرها من المناسبات السعيدة قد يتم تأجيلها ولكن مراسم الوفاة لا تؤجل إذ خلقت كورونا نقطة سوداء في قلوب الكثير من أفراد العائلات الجزائرية التي فقدت أحبتها في صمت دون المشاركة في تشييع الجنازات ، إضافة إلى خلق بعض النزاعات داخل الأسرة الواحدة بين الأزواج و الأبناء نتيجة الضغوطات النفسية والروتين الممل وعدم وجود فضاء للتفريغ لا سيما أن اغلب العائلات تسكن العمارات ، كما بينت بعض التصرفات السلبية المتعلقة بعملية تخزين الغذاء بطرق غير عقلانية لدى بعض العائلات الأمر الذي يعكس نقص الجانب الروحي لدى الكثير من الأفراد ، إضافة إلى نقص الوعي عند بعض الأفراد بخطورة الفيروس والذي شكل خطورة على صحة كل أفراد الأسرة وهذا ما ساهم في زيادة عدد الإصابات بهذه الجائحة.



كيف يجب معاملة الأطفال في زمن كورونا؟



إن معاملة الطفل تختلف باختلاف الفرو قات الفردية من جهة وباختلاف المستوى الثقافي والاجتماعي لأسرته من جهة أخرى لذا ما يمكن قوله هو ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سن الطفل في عملية التعامل وضرورة الاعتماد على الأساليب اللينة في التعامل بعيدا عن العنف والعدوانية .

أولا: ضرورة إقناع الأولياء أبناءهم بمدى أهمية وضرورة الحجر المنزلي كوقاية ضرورية من جائحة كورونا وهذا بفعل التوعية بمخاطرها وكذا تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية الخاصة بها كالتعقيم والنظافة .

ثانيا: على الأولياء إتباع أساليب جاذبة وهادفة في جعل الطفل يقضي وقته دون ملل وهذا بالتركيز على الدراسة المنزلية بالنسبة للطفل المتمدرس وضرورة تجنبه خطورة الإدمان على الأجهزة الالكترونية وتفعيلها في الجانب التربوي والتعليمي بمثابة مدرسة افتراضية من خلال التعليم المنهجي لوزارة التربية والتعليم ، كما يمكن الاستفادة منها في جانب التسلية بتفعيل برامج الألعاب الهادفة والبناءة ، إضافة إلى ممارسة نشاطات أخرى داخل البيت كترتيب الملابس بالخزانة أو تزيين الغرف وترتيبها ، الرسم والتلوين ، الدخول إلى المطبخ ، المشاركة في عملية تنظيف البيت …الخ .

ثالثا: ضرورة الابتعاد عن تعنيف الطفل وعدم إشعاره أن البيت ثكنة عسكرية قائمة على الأوامر والالتزامات ومخالفتها تترتب عنها قائمة من العقوبات بل إعطاءه حرية المشاركة في بعض النشاطات والأعمال المنزلية ببصمة طفولية وطرق فنية مضحكة أين يشعر بالانتماء والاحتواء والحب والاهتمام الأسري.

رابعا: تعزيز قيمة وأهمية البيت و أهمية الرابط الاجتماعي لدى الطفل.

ماهو تصورك لما بعد كورونا ؟



على المستوى العالمي

– تظهر عدة تغيرات على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية على المستوى العالمي

-خسارة الولايات المتحدة الأمريكية للزعامة العالمية

– تحطيم النظام العالمي الناتج عن الحرب العالمية الثانية

– نهاية رأسمالية الكوارث التي تهدف إلى الجهل والفقر



ماهي الدروس التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا؟



ضرورة الاهتمام بالعلم باعتباره مفتاح العالم وهذا بالاستثمار في القطاع التربوي والتعليمي لان مخرجاته هي إطارات في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة والصناعة التقنية

-أهمية قيمة التضامن والتعاون والتطوع داخل المجتمعات ولاسيما أثناء الأزمات

-ضرورة تنمية وتقوية الجانب الروحي عند الفرد على مستوى مختلف مؤسسات التنشئة ولاسيما الاسرة

حاورها أحسن مرزوق