حذرت ريتا ويلسون، زوجة الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس، من آثار جانبية “شديدة” لعقار “كلوروكين” الذي تناولته قبل شفائها التام من فيروس كورونا المستجد.

وفي حديثها لقناة CBS، قالت ويلسون (63 سنة): “في اليوم التاسع، وصِف لي عقار هيدروكسي كلوروكين… ما يمكنني قوله هو أنني أجهل إن كان الدواء قد أدى وظيفته بشكل جيد، أم أن تناوله صادف الوقت الذي خفت فيه الحمى التي عانيت منها بشكل كبير، لكن درجة حرارتي خفت بشكل كبير”.

وأضافت: “لكن كلوروكين هذا كانت له آثار جانبية شديدة، عانيت من الغثيان والدوار، ولم أستطع المشي إطلاقا، وشعرت بأن عضلاتي ضعيفة جدا”.

وتابعت: “يجب أن يتعامل الناس بحذر مع هذا الدواء، نحن لا نعلم إن كان فعالا حقا بالنسبة لفيروس كورونا”.

وقبل نحو شهر أعلن الممثل الأمريكي عن إصابته وزوجته بالفيروس، قبل أن يتماثلا للشفاء في وقت لاحق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن المجتمع الطبي يأخذ على محمل الجد قدرات دواء “كلوروكين” المضاد لمرض الملاريا في علاج فيروس كورونا، ولكن لم تثبت التجارب حتى الآن نجاعة هذا العقار في الشفاء من كورونا.

المصدر: “الغارديان”