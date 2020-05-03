كورونا … حظر التجوُّل وجريمة الخرق عن إدراك

لخضر بن يوسف

أمام هذا الظرف العصيب الذي هز فيه وباء كورونا كوفيد 19 المستجد كيان العالم عموما ، والجزائر على وجه التحديد بشكل مفاجئ ، لم يكن معروفا من ذي قبل و لم يصب به أحــد من قبل ظهوره أول مرة في الصين في مدينة ووهان منتصف ديسمبر2019 ، عندما أصيب به أشخاص من ذات المدينة وحين ذاك أخذت تتوالى الإصابات وسجل ارتفاعا محسوسا ومتزايدا في عدد الإصابات وانتشاره الكبير، وقتله لعدد مهول بسبب سرعته على الانتقال بين الناس عن طريق الاتصال المباشر.، في غياب دواء أو مصل أو لقاح لفيروس كورونا ، هذا الوباء العالمي الذي اصطلح على تسميته بالجــائحة ، يحاول ذوو الاختصاص التعرف على آلية عمل هذا العدو الغير مرئي والذي كان به ابتلاؤنا ، لنستطيع مقاومته والتغلب عليه ، الأمر قد يحتاج إلى وقت طويل وجهد ودأب وصبر وعلى قارعة الانتظار في ذاك المشوار بدأ رويداً رويداً ينزل سقف الأحلام.

متغيرات استثنائية

في ظل الراهن والمتغيرات الاستثنائية التي تمر بها الجزائر مع شهر رمضان المعظم وكذا انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بإعلان الحجر الصحي وإطلاق حملات تحسيسية على أوسع نطاق لإعلام كافة المواطنين والمواطنات بخطورة الفيروس والاحتياطات اللازمة والضرورية الواجب اتباعها مع توخي كل الحيطة والحذر من الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية ، بالإضافة إلى تعبئة وتجنيد كافة الطواقم الطبية من أطباء وممرضين ومعاونين ، دون أن ننسى كذلك الدور الذي تلعبه القيادة الجديدة للبلاد في حث الناس على التقليل من الحركة والتجوُّل داخل المدن والتجمعات السكانية إلا للضرورة الملحة صار كلّ ما نطمح إليه هو أن تعود الحياة إلى ما تعودانه من حركة وعمل وتنقلات ، في مقابل ذلك يلاحظ أن هناك معركة لم تتوقف منذ البدء عن إعلان اجراءات الحظر الصحي ، وهذه المعركة ببساطة يعلنها المواطنون المنزعجون من عدم الالتزام بإجراءات الحظر وتدابير الوقاية مع احساس مفرط بالخطر فى كثير من الأحيان ، بالمقابل هناك أعداد غفيرة من المتهمين بعدم الالتزام بما يتطلبه الموقف الحالي من تدابير واجراءات.

حدود الالتزام

تبدو حدود الالتزام ماثلة للعيان نظريا واجرائيا من خلال فكرة “ التباعد الاجتماعي ” واتباع سياسة التعقيم والوقاية ، لكن عمليا فإن الالتزام ، بالنسبة للكثير من الأطياف المجتمعية ، أمر غير واقعى لا فى الأسواق ولا حتى فى السكن أحيانا ولا حتى في بعض التجمعات ، الالتزام غير وارد وربما غير مفهوم لدى الكثيرين وقد يتهمون بعدم المسؤولية أو الجهل ، ربما علينا أن نتساءل : إلى أي مدى يلعب العامل الثقافي دورا فى الالتزام أو عدم الالتزام ؟

حقيقة الأمر أننا على خطأ إذا تصورنا أن عدم الالتزام أمر مفاجئ أو غير متوقع ، فنحن نعلم تماما أن عدم الالتزام جزء من الثقافة العامة للجزائري ، ويمكن أن نعطى فى هذا السياق أمثلة عديدة بداية من قواعد النظافة وحتى قواعد المرور، فالمجال العام منتهك بكل صنوف عدم الالتزام القانوني والأخلاقي ، هناك من لا يتقيد بالكثير من القواعد البسيطة والعادية ، إذا الرهان المفاجئ على الالتزام فيه مغالطة وإنكار لواقع وثقافة لا تعبأ كثيرا بفكرة الالتزام ، ولكن ربما يكون الدافع الأساسي الذى يبرر ضرورة الالتزام فى الظرف الوبائي الراهن هو الإكراه النسبي ، والخوف من الوباء وهو أمر نسبى كذلك.

الثقافة الشعبية

من المتعارف عليه أن الثقافة الشعبية الجزائرية ككل شعوب ومجتمعات العالم العربي هي ثقافة متناقضات ، فهي تتأرج بين التشاؤم والتفاؤل ، الخوف من المجهول والايمان بالقدر ، ولا نعرف على وجه التحديد إلى أي مدى تؤثر المعتقدات المتناقضة على مدى الالتزام من عدمه فى الظرف الراهن ، لكن – بلا شك – يتفاوت مستوى الوعي النوعي ، الشخصي والمجتمعي ؛ فالإدراك والإحساس مرادفات عميقة لمفهوم الوعي ؛ إذ يعد الوعي الشخصي والمجتمعي إحدى أهم ركائز الأمن الصحي والاقتصادي والسياسي وغيرها ؛ فالوعي سلوك مكتسب ، من أبعاده الاستجابة للمتغيرات الطارئة على الحياة الخاصة والعامة.

البعض –للأسف- لم يتربَّ على الالتزام بالقواعد والقوانين بصورة عامة ؛ لذا أصبحنا نعاني من كبح جماح من لم يلتزموا بالحجر الصحي وما زالوا يعتبرون أنفسهم غير مكلفين بما أنهم تعوَّدوا على السهر خارج البيت مع الأصدقاء ، والتجوُّل في الشوارع دون فائدة حقيقية مما يعود على مجتمعنا بالضرر ، الظروف الراهنة تتطلب انضباطًا شخصيًّا نابعًا من إدراك المسؤولية في حماية الأرواح بإذن الله ، فضعف التزام بعض الأفراد بتعليمات الجهات المختصة بتجنب المخالطة في الأماكن العامة والمساكن صعَّد من آثار الإصابة بالفيروس ، كما مدَّ في عمر الحجر الصحي ونظام حظر التجوُّل ؛ وهو ما قد يرجئ عودة الحياة لطبيعتها لأشهر طوال.

الخرق عن إدراك

ثقافة عدم الالتزام بالقواعد والخرق عن إدراك وبشكل متعمد للقانون ، هي انتهاك سافر للقواعد القانونية ورفض التطبيق لأوامر السلطة العامة ظاهرة غير جيدة ، وخصوصًا في أوضاع حساسة صحيًّا كهذه ؛ إذ يمكن لنا أن نصنفها ضمن جرائم العصيان باعتبارها من الجرائم الماسة بالأمن العام ، لأن من يخالف أوامر صادرة عن السلطة وتهم مصالح المواطنين جميعا هو دليل على خساسة ودناءة الدافع الذي دفعه إلى ضرب عرض الحائط تلك الأوامر مع التسليم أن هذا المخالف هو من سيجنى ثمارها وهو من المواطنين الذي سترجع عليه بالنفع ، مثل ما هو عليه الأمر في حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

كنتيجة ختامية : وراء كل محنة منحة ، ففيروس كورونا كما تترتب عليه آثار سليبة إلا أن له انعكاسات ايجابية علينا الاستفادة من دروسها ، نحن اليوم في أمس الحاجة لفهم هذه السلوكيات الثقافية لمعرفة كيف يفكر الناس فى مواجهة الأزمات ، وماهي التأثيرات الثقافية على الاستجابات الفردية والجماعية ليس فقط فى مواجهة أحداث طارئة كالأوبئة والأمراض ، ولكن فى التعامل مع متطلبات الصالح العام على المدى الطويل ، و تتبع انتشار الأمراض في المجتمع ، وفي خلق تقنيات علاج فعالة ، يجب أن ندرك أن ثقافة الجزائريين ليست ثقافة واحدة ، بل هناك العديد من الثقافات الفرعية والتناقضات الثقافية ، فمنهم من يؤمن بالعلم ومنهم من تربى على ثنائية العلم والايمان ، ومنهم من لا يزال يؤمن بالخرافات بما فى ذلك خرافات ترتدي عباءة العلم ، ندعو الله أن نخرج من هذه الأزمة سالمين في الجسد والعقل والروح والدين.