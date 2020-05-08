كورونا: حصيلة قياسية في قطر والسعودية

شهدت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا قياسيا في كل من السعودية وقطر، حسب السلطات الصحية للبلدين.

أعلنت وزارة الصحة القطكرية، اليوم الجمعة، تسجيل 1311 حالة إصابو مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهي الحصيلة الغير مسبوقة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس في قطر (أي 918 إصابة جديدة)، ويعد ذلك المرة الأولى التي تجاوز يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجلة في هذه البلاد خلال 24 ساعة عتبة الألف حالة.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ حتى اليوم 20201 حالة.

كما عرفت السعودية تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35432، بالمقابل تم شفاء 1322 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9120.