كورونا.. توزيع حالات الإصابة بالفيروس حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، فإن اجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7201 إصابة، موزعة عبر 48 ولاية.

بينما ارتفع اجمالي عدد الوفيات بذات الفيروس إلى 555 حالة وفاة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس في بشار “17”، والجزائر “16”، والبليدة “14”وسطيف “14” وقسنطينة “13”، ووهران “11”.

وفي المقابل تماثلت 118 حالة إلى الشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3625 حالة شفاء.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1 016

الجزائر: 816

وهران: 461

سطيف: 406

عين الدفلى: 350

قسنطينة: 337

تيبازة: 275

تلمسان: 228

بجاية: 221

برج بوعريريج: 212

المدية: 175

ورقلة: 167

أم البواقي: 155

تيارت: 142

عنابة: 141

تيزي وزو: 133

بشار: 119

الجلفة: 115

مـعـسـكـر: 110

بسكرة:101

باتنة: 100

بومرداس: 94

سكيكدة: 91

غرداية: 91

عين تموشنت: 88

أدرار: 88

خنشلة: 78

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 68

المسيلة: 67

مستغانم: 62

البويرة: 58

الأغواط: 57

الوادي: 55

جيجل: 52

تبسة: 49

قالمة: 48

نعامة: 42

غليزان: 39

سوق أهراس: 38

ميلة: 36

الطارف: 24

البيض: 21

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3