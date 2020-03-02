“كورونا” تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني

∙ زغبة محمد: غلق الحدود ليس حلا واردا

∙ حاج طاهر بولنوار: سيتأثر اقتصادنا الوطني سلبا في حال طال الوضع

∙ فريد بن يحي: الجزائر مجبرة على وضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة “كورونا”

انهيار اقتصاد دولة عملاقة كالصين، بسبب فيروس “كورونا”، الذي يهدد حاليا البشرية جمعاء، يجعل الجزائر مجبرة على التفكير بجدية أكبر، في اتخاذ إجراءات احترازية غير تقليدية، قائمة على أبحاث ودراسات تشريفية، لتخفيف من التأثير السلبي للأزمة، على اقتصادنا الوطني، بدلا من الاكتفاء بوضع إجراءات صحية وقائية، أغلبها تقليدية تهدف لضمان عدم استفحال المرض، في مجتمعنا، متجاهلة تماما انعكاساته الأخرى، على المدى المتوسط والبعيد، التي تتطلب إيجاد بديل الدائم للبترول، من خلال تشجيع رجال الأعمال، على الإنتاج والاستثمار في الجزائر، والذي لن يكون إلا بالقضاء على البيروقراطية، ومنح تسهيلات للحصول على العقار الصناعي والفلاحي، وإعادة تنظيم المناطق الصناعية وتخصصها، مع تفعيل دور البنوك، والمنظومة المالية، في تقديم تسهيلات مصرفية، مشجعة لذلك.

زغبة محمد

غلق الحدود ليس حلا واردا

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة -مزغنة- الجزائر، زغبة محمد، أنه من المستبعد أن يتدهور الاقتصاد الجزائري، بفعل انتشار فيروس كورونا، لكن من الممكن حدوث أزمة اقتصادية في الجزائر، فيما يخص بعض المواد الاستهلاكية، التي تعتبر الصين الممول الرئيسي لها، فمثلا من حيث الغذاء يمكننا الاستهلاك بكل أريحية، أما في مجال التجارة الخارجية، فدول العالم كلها مهددة، وتفكر في إيجاد حلول اقتصادية قبلية، منوها بالمناسبة، أن هناك تساؤلات كثيرة تدور حول “فيروس كورونا”، لكن مع هذا عدد الوفيات يوميا، لا يبرر كبر الهلع العالمي الموجود،

من جهته، أجاب زغبة، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، حول موضوع احتمال غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية، جراء انتشار وباء كورونا، قائلا: أن هذا الحل غير وارد، لأن الفيروس لا ينتقل في حاويات الشحن، بل بالانتقال من إنسان مصاب لآخر، على حد علمه، وبالتالي هناك احتمال واحد ووحيد، وهو غلق المطارات والموانئ وتعليق الرحلات، بسبب توافد الأشخاص من كل حدب وصوب، والذي من الممكن أن يوفر بيئة مناسبة لانتقال العدوى بسرعة فائقة، مضيفا أنه في الوقت الراهن وزارة الصحة، اتخذت كل الإجراءات الوقائية الضرورية لذلك.

وفي ذات السياق، صرح ذات المتحدث خلال حديثه مع “الوسط”، أن سياسة الغلق والمنع ليست أبدا سياسة وقائية، بل هي سياسة غير مجدية، وجب استبدالها بسياسة الاحتراز والتعقل، مع العمل على توظيف الوسائل اللازمة لهذا الغرض، مشيرا بالمقابل، أن دول العالم كلها تتقاسم نفس التخوفات المستقبلية، لكن على مستويات مختلفة فقط.

حاج طاهر بولنوار

سيتأثر اقتصادنا الوطني سلبا في حال طال الوضع

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج طاهر بولنوار، أمس، أنه من الطبيعي، أن يتأثر اقتصادنا الوطني سلبا، بالتقلبات الاقتصادية العالمية، وكذا بالأزمات التي تصيب السوق الخارجية الأجنبية، لأن اقتصادنا لازال يعتمد على مداخيل البترول من جهة، وهو مرتبط بالاستيراد من جهة أخرى.

حيث أفصح بولنوار، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه باعتبار الاقتصاد الصيني، يعاني حاليا من جراء انتشار فيروس كورونا، وأغلبية المنتجات الاستهلاكية، الموجودة في السوق الجزائرية مستوردة، والصين يعد أكبر بلد مصدر لنا، هنا يجب أن نتعامل مع الموضوع بجدية كبيرة، فإذا طالت الأزمة، ولم نجد بدائل أخرى، السوق الجزائرية ستتأثر سلبا، من خلال ارتفاع الأسعار، نتيجة ندرة حتمية في بعض المنتوجات الاستهلاكية، ليس في الوقت الراهن، لأن الجزائر تملك مخزون يكفي تقريبا حتى نهاية السنة الجارية، خاصة في الالكترونيات والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية ومواد التنظيف، الخردوات والعقاقير، التي أغلبها من الصين، بل على المدى المتوسط، هناك احتمال أن يتأزم الوضع عندنا، طبعا إلا في حالة واحدة، إن تم القضاء عالميا، على وباء كورونا، هنا الأمر يكون مختلف، وتختفي المشكلة من أساسه.

في نفس السياق، طالب ذات المتحدث، الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات احترازية، على المستوى الاقتصادي، فيما يخص احتمال تفشي وباء كورونا، أولها الإسراع في الإصلاحات الإدارية والقانونية، من أجل تجسيد مشاريع الاستثمار، وخلق بدائل اقتصادية خارج المحروقات، من خلال القضاء على البيروقراطية الادراية، ثانيا الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية، باعتبار أن الكثير من المواد والإجراءات القانونية، لا تشجع الاستثمار، ولا تشجع التنويع الاقتصادي، أما ثالثا يجب توجيه وتشجيع المستوردين، البالغ عددهم 40 ألف مستورد، على تنويع الشراكات مع دول أخرى، كحل مؤقت، لأنهم مهددون بتوقف نشاطهم، باعتبار أغلبهم يستوردون من الصين، التي شلت أغلب مدنها الإنتاجية، بسبب وباء كورونا.

كما أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الجزائر ملزمة في الوقت الراهن، بالإيجاد بديل الدائم للبترول، على المدى البعيد، من خلال تشجيع رجال الأعمال الجزائريين، على الإنتاج والاستثمار في بلدهم الجزائر، والذي لن يكون حسبه، الا بالقضاء على البيروقراطية، ومنح تسهيلات للحصول على العقار الصناعي والفلاحي، وإعادة تنظيم المناطق الصناعية وتخصصها، مع تفعيل دور البنوك، والمنظومة المالية، في تقديم تسهيلات مصرفية، مشجعة للإنتاج والاستثمار في الجزائر.

فريد بن يحي

الجزائر مجبرة على وضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة “كورونا”

دعا الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية، فريد بن يحي، أمس، إلى ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة، لمواجهة الانعكاسات المترتبة، على تفشي وباء “كورونا”، في الجزائر، وهذا ما يوجب حسبه، ضرورة تشديد الرقابة الأمنية، على تنقلات الأشخاص، خاصة في الحدود البرية والجوية والبحرية الجزائرية، باستعمال تكنولوجيات متطورة، إلى جانب ترشيد النفقات في الوقت الراهن، وعمل مخزون من المواد والبضائع المحتمل تقليص استيرادها، في حال استمر تهديد “كورونا”، بالإضافة إلى وضع إجراءات وقائية صارمة، بالنسبة لتنقل المواطنين الجزائريين نحو الخارج، والعكس صحيح، تفعيل مخبر الفيروس الموجود في سيدي فرج، بالإضافة لمعهد باستور، من خلال عقد شراكات أجنبية، مع مخابر دولية متطورة، في مجال مواجهة الأوبئة، لتوجيه المواطنين و تحسيسهم بخطورة الوضع، وكيفية الوقاية من المرض.

من جهة أخرى، أكد بن يحي، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن انهيار اقتصاد دولة عملاقة كالصين، بسبب فيروس كورونا، يجعلنا مجبرين على التفكير في اتخاذ إجراءات وقائية، لتخفيف من التأثير السلبي للأزمة على اقتصادنا الوطني، باعتبار أنه سيكون هناك تقلص في حجم وارداتنا من الصين، مع انخفاض المتوقع في سعر برميل البترول، كلها أمور تأكد احتمال وقوع الجزائر، في أزمة شحن، ستساهم لامحالة، في نقص بعض المنتجات المستوردة، وبالتالي ارتفاع أسعارها، مستقبلا.

مريم خميسة