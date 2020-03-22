كورونا.. تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا

أعلن مجلس المحاسبة، اليوم الأحد، أن ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا.

ويأتي ذلك، في اطار الاجراءات الوقائية الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسب بيان للمجلس.

وجاء في البيان أنه “في اطار تعزيز الاجراءات الوقائية الرامية إلى مكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا، يعلم مجلس المحاسبة جميع الامرين بالصرف والمحاسبين العمومين أن ايداع الحسابات الادارية وحسابات التسيير قد تم تعليقه مؤقتا الى اجل لاحق”.