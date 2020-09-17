“كورونا” تجبر “محاربي الصحراء” الحفاظ على مركزهم في تصنيف “فيفا”

ج.ن

حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على مركزه الـ 35 عالميا والرباع قاريا، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر اليوم الخميس عبر موقع الهيئة الكروية العالمية على الشبكة العنكبوتية.

التصنيف الجديد يأتي في ظل الأزمة التي تشهدها الرياضة العالمية عامة، والنشاط الكروي خاصة، في ظل تفشي فيروس” كورونا“ المستجد، والذي أدى إلى توقف النشاط تماما، وتأجيل العديد من المنافسات الكروية أبرزها كاس أمم اوروبا 2020.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ“الفيفا“، فإن تصنيف المنتخبات لم يشهد أي تغييرات جذرية مقارنة بتصنيف الشهر الماضي، في ظل حالة الشلل التي أصابت المباريات بشكل عام، واللقاءات الودية والرسمية للمنتخبات على وجه الخصوص.

ولم يشهد ترتيب المنتخبات من الأول إلى العاشر أي تغييرات، حيث لم يخرج أي منتخب من قائمة العشر الأوائل، التي لم تشهد أي تعديلات على الإطلاق.

وكان المنتخب الوطني قد سجل فوزين متتاليين في تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021، على حساب- على التوالي- كل من زامبيا بنتيجة (5-0) بالبلدية وبوتسوانا بنتيجة (1-0) بغابورون، لحساب الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة التي جرت مقابلاتها نهاية شهر نوفمبر الماضي (2019).

وعلى الصعيد الإفريقي، يحتل المنتخب الجزائري الصف الرابع خلف كل من المنتخب السنغالي المتصدر (المركز الـ 20 عالميا) وتونس (المركز الـ 26) ثمّ نيجيريا (المركز 31) وغانا (المركز الـ 46)، وعربيا جاء المنتخب الوطني في المركز الثاني بعد نسور قرطاج.

وبِشأن مُنافسي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، تجمّدت منتخبات زامبيا في المركز الـ 88 عالميا، والرتبة الـ 111 لِزيمبابوي والمركز الـ 148 لِبوتسوانا.

أما منافسو الخضر في الدور الثاني التصفوي لمونديال 2022، فجاء ترتيبهم كما يلي: بوركينافاسو (المرتبة 59)، النيجر (112) وجيبوتي (158)،

ولعب “الخضر” تحت قيادة جمال بلماضي إلى حد الآن 20 مباراة، حققوا فيها 14 انتصارا وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة فقط، ولعبوا 13 مباراة رسمية فازوا بتسعة منها وتعادلوا في ثلاث وخسروا واحدة فقط، مقابل 7 وديات، فازوا بأربع منها وتعادلوا في ثلاث، وسجل خط الهجوم في كل المباريات 37 هدفا بينما لم يتلق خط الدفاع سوى 11 هدفا فقط.

وقبل انطلاق سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها المنتخب الوطني، كان بلماضي قد قاده في مباراتين قبلها، إذ تعادل في غامبيا أمام المنتخب المحلي في أول مباراة له 1/1، وفاز على البنين بالجزائر بثنائية نظيفة قبل أن ينهزم أمام ذات المنافس 1/0 خارج قواعده.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيا، مازال فيروس كورونا المستجد عائقا أمام تنظيم مباريات دولية.

ولم يطرأ أي تغيير على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات، حيث بقي المنتخب البلجيكي في المركز الأول.

وهذه المرة الأولى خلال آخر ستة أشهر، التي يصدر فيها التصنيف العالمي.

وهذا مع الأخذ في الحسبان المباريات الدولية، التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، والتي لُعبت أغلبها في أوروبا من خلال دوري الأمم، بعد فترة توقّف استمرت 6 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ولا يزال المنتخب البلجيكي أمام المنتخب الفرنسي ثم البرازيل والإنكليزي.

وتقدّم المنتخب البرتغالي من المركز السابع إلى لمركز الخامس.

كما تقدّم المنتخب الإسباني من المركز الثامن إلى السابع، وصعد المنتخب الإيطالي مركزاً واحداً إلى الثاني عشر.

وارتقى المنتخب الهولندي من المركز الرابع عشر للثالث عشر، والمنتخب الألماني للمركز الرابع عشر، بعد أن كان في المركز الخامس عشر.

ورغم أن المنتخب الإيراني لم يلعب أي مباراة، إلا أنه قفز ثلاثة مراكز إلى المركز الثلاثين، بعد أن خسر منتخبا صربيا وتركيا نقاط.

وحافظ المنتخب السنغالي على صدارة المنتخبات الأفريقية وهو في المركز العشرين عالمياً، فيما نقدّم المنتخب التونسي مركزاً إلى السادس والعشرين عالمياً والمركز الثاني أفريقياً.

وحافظ المنتخب الياباني على صدارة التصنيف الآسيوي وجاء في المركز الـ 28 عالمياً، فيما يأتي المنتخب الإيراني الثاني آسيوياً.

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بحساب الترتيب الشهري عن طريق النقاط، فلكل منتخب نقاط إجمالية يجمعها من خلال مواجهاته وتحدد ترتيبه في التصنيف الدولي.

حيث ان الاتحاد الدولي للعبة يحسب إجمالي النقاط عن طريق حساب متوسط عدد النقاط المكتسبة خلال الأربعة سنوات السابقة لصدور الترتيب.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- أوروجواي

7- إسبانيا

8- كرواتيا

9 الأرجنتين

10- كولومبيا

الخمسة الأوائل عربيا

26-تونس

35-الجزائر

43-المغرب

51-مصر

55-قطر

الخمسة الأوائل إفريقيا

20-السنغال

26-تونس

29-نيجيريا

35-الجزائر

43-المغرب

الخمسة الأوائل آسيويا

28-اليابان

30-إيران

39-كوريا الجنوبية

41-أستراليا

55-قطر