كورونا: تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين لقاحي أكسفورد البريطاني وسبوتنيك الروسي

يشكل علماء بريطانيون وروس فريقا لتجربة تركيبة من لقاحي “أكسفورد-أسترازينيكا” البريطاني و”سبوتنيك في” الروسي، لمعرفة إذا كان بالإمكان تحسين مستوى الحماية ضد مرض كوفيد-19.

وقد يؤدي المزج بين اللقاحين إلى استجابة مناعية أفضل عند الناس.

وستشمل التجارب، التي تجرى في روسيا، أشخاصا فوق سن الثامنة عشرة، بالرغم من أنه ليس من الواضح عدد المشاركين في تلك التجارب.

ونشرت جامعة أكسفورد مؤخرا نتائج تظهر أن لقاحها آمن وفعال في التجارب التي أجريت على البشر.

ولا يزال الباحثون يعملون على جمع البيانات المتعلقة بفعالية اللقاح مع الفئات العمرية الأكبر سنا، في حين ينتظرون الحصول على الإذن باستخدامه من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، وهي الجهة المنظمة في بريطانيا.