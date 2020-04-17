كورونا …. الوباء أم الاقتصاد من نعالج ؟

بقلم / أ . لخضر . بن يوسف

يُعد فيروس كورونا الجديد ، المكتشف حديثًا في الصين وتحديدا مدينة ووهان ، بمقاطعة هوبي الوسطى والذي انتشر في حوالي 100 دولة حتى الآن ، ولم يفلت منها إلا الدول النامية الحارّة ، والتي لا يمكن الجزم بخلوها من الفيروس ، لضعف الإمكانات من حيث الكشف والتشخيص والمتابعة ، علاوة على قلة الاهتمام الإعلامي الدولي بأحوالها ، أحد الأوبئة التي يمكن أن تتحول إلى كارثة عالمية في غضون وقت قليل ، فيروس كورونا الذي أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، كما أن انتقاله إلى عدد من الدول الغنية مما اضطرها لشن قرارات في إطار حملتها ضد كورونا لا بد وأن يدرك من خلاله المتتبع للأحداث المتسارعة أن أمرا جللا ينتظر النظام الاقتصادي العالمي ، وأن أسس النظام المالي الدولي قد تزعزعت بشكل كبير ، بداية من الدول المجاورة للصين ، كاليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج ، مرورًا بدول أوروبية ودول إفريقية ، وصولًا إلى أقصى غرب العالم ، في الولايات المتحدة وكندا وبعض دول أمريكا الجنوبية ؛ هذا الوباء الذي واجهت البشرية في مفاصل من تاريخها أوبئة بعضها أكثر فتكا منه وتمكنت في نهاية المطاف من صدها ، وبمجرد أن يتمكن العالم من محاصرة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد-19) والقضاء عليه ، وبعد استعراض الثمن البشري الباهظ سيفتح الطريق واسعا أمام جرد التكلفة المالية لهذا الوباء الذي أعاد إلى العالم ذكرياته المريرة عن الأوبئة التي قتلت الملايين عبر التاريخ وفي حال عدم انحسار وباء كورونا الجديد ، واستمرار انتشاره بين الدول ، فإنه سيهز الاستقرار العالمي ، ويكبد العالم خسائر بشرية كبيرة ، ويحمِّل الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة قد يحتاج إلى سنوات لتعويضها.

مسارات واختلالات

فيروس «كورونا» المستجد والذي كان لظهوره وانتشاره وقع كبير في العالم ، حيث تسبب في إحداث اضطرابات وتذبذبات واضحة في السوق النفطية العالمية وكان لانخفاض الإنتاج النفطي أثر على الاستهلاك العالمي ، مما زاد حالة من القلق والخوف العالمي ، فلقد عبأت الدول الصناعية التي انتقل إليها الفيروس وسائل مالية ضخمة في إطار جهودها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا والتصدي له ، وهي وسائل تعددت بتعدد آليات التدخل في كل بلد وأوجه صرف المبالغ (دعم المنظومة الصحية ، دعم مختبرات الأبحاث عساها تطور لقاحا وقائيا أو علاجا للإصابة بالفيروس ، توفير وسائل الوقاية ، التكفل بعلاج المصابين ، التكفل بمصاريف الحجر الصحي ، تعويض المصانع والشركات والمؤسسات عن خسائرها جراء وقف العمل والانتاج ، تعويض شركات الخدمات والفاعلين السياحيين والتكفل بخسائر السلاسل الإنتاجية). ، في حين اتخذت الدول التي لم تسجل إصابات بالفيروس إجراءات وتدابير استباقية ووقائية لمنع تسربه إليها ، فمنعت السفر ورحلات الطيران من وإلى الصين ، وحذرت دول أخرى رعاياها من السفر إلى هناك ، وعملت على تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لمنافذ الدخول وحصر القادمين من الصين وفحصهم.

حالة قلق عام

حالة القلق هذه انعكست على أداء أسواق المال العالمية ، فتكبدت بعض الدول التي كانت تسمى بالعظمى والكبرى خسائر كبيرة ، عندما تراجعت إلى مستويات هي الأدنى منذ شهور، مثلما حدث في مؤشرات الأسهم الأمريكية التي تراجعت بشكل حاد ، وكذلك تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية وفي آسيا أيضًا ، ولم تتخلف أسواق النفط عن الرَّكْب أيضًا فانخفضت بشكل ملحوظ بسبب القلق الذي سيطر على المتعاملين بها ، لقلقهم من أن يتسبب الفيروس في تراجع الطلب على النفط ، ولا سيما في الصين التي تُعد المستهلك الأكبر للطاقة في العالم ذلك لأن الصين يستهلك 13 بالمائة من النفط العالمي ولذلك لما تتراجع محطات تكرير خام النفط في الصين بأزيد من 50 بالمائة من قدراتها ، فهذا بالتأكيد سيقلص من الإمدادات النفطية نحو هذا البلد ، كذلك لما تتوقف الصناعة البلاستيكية والعديد من صناعات النسيج والتعدين، وتراجع صناعة السيارات …

فلما نتحدث فقط عن الصين هذا كله يؤثر بشكل مباشر على مشتريات النفط ، وأيضا لما تتراجع مستويات الملاحة الجوية والبحرية نحو الصين ، مثلا إيقاف عديد الدول رحلاتها نحو العملاق النائم يؤثر على استهلاك «الكيروزان» في العديد من دول العالم ونفس الشيء بالنسبة للشحن البحري ، حيث أن العديد من الموردين على مستوى العالم ، أوقفوا استيراد السلع من الصين خوفا من الوباء ، بالإضافة إلى قيام العديد من الدول بغلق حدودها مع هذا البلد الأسيوي كل هذه الإجراءات ، أثرت حتى على مستوى التسوّق ، بما جعل مستوى الاستهلاك العالمي يتراجع وحالة الارتباك وصلت إلى مستويات ” الذعر”، وبالتالي أحدث ذلك تراجعا في مستويات نمو الاقتصاد العالمي وفي السلاسل الصناعية وبحركة التجارة وحتى على مستوى التسوّق ، بما جعل مستوى الاستهلاك العالمي في حالة تراجع زيادة على ذلك دفع المتسوقين في العديد من جهات العالم إلى عدم الإقبال على المساحات التجارية الكبرى وهذا كله تسبب في تعطل الآلة الإنتاجية للاقتصاد العالمي ، وبذلك ” تقلص في الطلب العالمي على النفط “

توقعات

لكن برغم هذه الخسائر الكبيرة في أسواق المال وأسواق النفط ، التي تمثل مؤشرًا على ما يتحمله الاقتصاد العالمي ككل من ضغوط بسبب تهديدات انتشار فيروس كورونا الجديد ؛ لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه الظروف عادةً ما تكون متوقعةً ومبررةً ، لا سيما في ظل التراجع المفاجئ لمعنويات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق ، لكن سرعان ما تنحسر هذه الضغوط بمرور الوقت ، ولا سيما لدى ظهور أول بوادر لانحسار مخاطر انتشار الفيروس

ما فعلته أغلب دول العالم لمعالجة الاقتصاد بما فيها أقوى اقتصاد في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية من حزمة الاجراءات التي وصلت إلى 2 ثريليون دولار التي أقرها ترامب منها ما يدفع للبطالين وكذا الموظفين الذين هم في الحجر الصحي داخل بيوتهم في نظري هي أشبه بعملية شراء أصوات قبيل الانتخابات أكثر منها تنشيط للاقتصاد على ما أعتقد فمن غير الممكن أن نطلب من المواطنين البقاء في بيوتهم ونضخ لهم أموالا ، الأمر الذي سيزيد من الطلب في وقت هناك تباطؤ في الانتاج أي انخفاض في العرض وإذا كانت الادارة الأمريكية ومعها كل الدول التي قامت بإجراءات تحفيزية هي بهذا تريد تحفيز الشركات على الانتاج وتوفير السيولة وتشجيع الانفاق وزيادة الاستهلاك فهذا يعني خروج المواطنين من بيوتهم للشراء بما أنهم تحصلوا على أموال وبالتالي اختلاطهم وانتشار الفيروس أكثر وانتقاله وبالتالي ترقب الأسوأ وحدوث كارثة ونكون أمام أمة مريضة ودولة منهارة …

دعم وتحفيز

والعكس كذلك في حالة عدم دعم الاقتصاد وتحفيزه فسيتوقف الانتاج و نترك الشركات تنهار في ظل عدم قدرة الناس على تغطية احتياجاتهم و ضياع حتى مدخراتهم وبالتالي سينخفض الطلب وستنهار أغلب الشركات ويتم تسريح العمال وتوقيف رواتب البعض ونكون أمام اقتصاد منهار …

قد يقول البعص وماذا عنا نحن ، لا خلاف على أن هناك ما قبل كورونا وما بعدها ، فجزائر الغد ستكون بكل تأكيد مغايرة عن الجزائر كما كنا نعيش فيها قبل أسابيع ، ومن الطبيعي جدا أن يكون التحول تدريجيا حسب وتيرة التعافي من وباء كورونا وأمام صناع القرار في سدة القيادة السياسية الجديدة لحظات حاسمة لانتشال المجتمع والاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا ، فلا مناص من إصلاح المنظومة المصرفية تفضي لمؤسسات مصرفية قادرة على لعب دور ريادي في تمويل الاقتصاد المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية قصد الحد من التبعية للعامل الخارجي في تموين السوق المحلي وما لذلك من أثر سلبي على استنزاف الاحتياط من العملة الصعبة ، وما يترتب عليه أيضا من عدم الاطمئنان على مسالك التموين و ايلاء الأهمية القصوى للاعتناء بالقطاع الزراعي وعصرنة وسائل الإنتاج المعتمدة به قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مرحلة أولية ، والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية بما يضمن الحد من التبعية للعامل الخارجي ومن التبعية لمورد وحيد لتغذية الموازنة مع الزامية تكثيف الشركات في قطاعات الأشغال العامة والصناعات التحويلية دون إهمال لقطاع الخدمات ، أعتقد أننا قد ننجو مثلما نجونا قليلا من تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 عندما انهارت البنوك لأن اقتصادنا اقتصاد ريعي مرتبط بالنفط ، لا نملك شركات ولا مصانع كبرى والطلب الاستهلاكي حتى وإن زاد هو مرتبط بما نستورده أكثر مما ننتجه أي نعم سيلحق بنا الضرر جزئيا سواء بانخفاض أسعار النفط و كذلك جراء انخفاض المواد المستوردة بفعل تداعيات الفيروس وتباطؤ الانتاج في الدول .. التي نستورد منها

في الأخير

لا أعتقد أن هناك أي حل يلوح في الأفق أمام كل دول العالم لمعالجة اقتصادها سواء بزيادة الانتاج أو تخفيضه أمام حالة العرض والطلب الحالي ، إن الحد من فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل المدن من شأنه أن يحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد وبخلاف ذلك سيكون الأثر سيئا مالم نتعافى ونجد دواء لمعالجة فيروس كورونا ..

ختاما يمكننا أن نخلص من خلال كل ماذكر سلفا أن كورونا هذا الفيروس مجهري الحجم الذي رسم هذه التوقعات السوداوية على أداء الاقتصاد العالمي ، يفرض الشفافية المطلقة والتعاون إلى أقصى الدرجات بين دول العالم المختلفة وكبريات المؤسسات الاقتصادية لتقليل الآثار المتوقعة على الدول بصفة عامة ، وخاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي غالباً ما تتحمّل أكبر الأعباء في أحوال التقلبات والأزمات الاقتصادية الكبرى ، وألا تكتفي المنظمات الدولية بتوفير مساعدات للحكومات لمواجهة انتشار الفيروس وتوفير الإمدادات الطبية ، وأن يمتد عملها إلى الرقابة على انفاق تلك الأموال لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقين.