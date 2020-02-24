كورونا : الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص و البحرين تكشف عن أول إصابة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية،21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.

وبينت أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

في نفس السياق أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف البيان، أنه “تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية”.