كورونا الغدار و سلاح المصفوفة

بقلم: الوليد فرج

ما نعيشه اليوم مع هذا الحيوان المجهري فيروس كورنا، المتصف بكل صفات الغدر ، ونعوت الغيلة ، من صمت وهدوء وسرعة انتشاروتعدد وسائق الانتقال و العدوى ، لذا لا يمكن التعامل مع هذا الفاتك الغادر ، إلا بصرامة التنظيم و دقة التخطيط ، ولا يعزب عن بال أحد،أن التخطيط هو قطع ثلثي المسافة نحو تحقيق أهداف النجاح ، و الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل.

يحصر دارسي علم الإدارة التنظيم العام في سبعة مبادئ:

مبدأ وحدة الهدف : وغالبا ما يكون الهدف النهائي ، مبني على تحقيق أهداف جزئية هذه الأخيرة لا يمكن أن يتحول نشاط فاعليها إلى مناطق أخرى من الخطة المتبعة إلا بأمر .

مبدأ وحدة الأمر : يكون مصدر إصدار الأوامر للمرؤوسين ، من رئيس واحد ، لتفادي تناقض و تصادم الرؤى من خلال تعدد مصادر الأوامر .

مبدأ التخصيص : وهو رصد الطاقات البشرية ، لتفادي أي نقص لوجستيكي و استحداث فرص للتدريب .

مبدأ قصر خط السلطة : وهو تقليص المسافة بين مستويات التخطيط و التنفيذ .

مبدأ تفويض السلطة : ولا ينصح في الإفراط فيه و يجب أن يقتصر على المستجد من خصوصيات محلية .

مبدأ التنسيق : و تحيين المعلومات و تداول النتائج و المستجدات و التطورات .

يحصر أيضا (لوثر جوليك) ، أنواع التنظيم في ما يسميه 4‪P’s :

‪Place . Process . Purpose. Persons .

معتمدا في تقسيمه على معايير موضوعية خارجية : سواء كانت على أساس جغرافي ، أو أساس الجمهور أو أساس العملية المنفذة أو مهنة المنفذ و اختصاص .

إن هذا التنظير للتنظيم التقليدي ، الذي أُتخذ كميكانيزم و إطار لتنفيذ السياسات العامة و إدارة الشأن العام ، قد لا يتوافق مع إدارة الأزمات لعدة اعتبارات ، لذلك كثير ما نسمع بمصطلح (خلية أزمة) أو (إدارة أزمة) .

فما هو التنظيم الأمثل الذي تعتمد هذه الإدارة ؟ .

إن الاعتبار الأول في موصفات هو تهددها للأوضاع الطبيعة الحياتية ، التي قد تصل إلى الموت ، لذا تستوجب إدارة التصدي لها نوع خاص من التنظيم يجب أن يتسم بحرية أوسع في الانسياب داخل جل الاختصاصات و استغلالها استغلالا ذكيا وفقا لمهارتها بتنظيم يخرج عن الأشكال التقليدية . و أميل مع جل الممارسين إلى تنظيم الشبكة او (تنظيم المصفوفة) كأنجع أسلوب تنظيم لإدارة الأزمات و الكوارث .

يرجع تطبيق منهج تنظيم المصفوفة إلى بداية الستينات من هذا القرن ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، واتخذ كتنظيم معمول به حتى في إدارة الصناعات الحربية و الفضائية لما تتطلبه من دقة وصرامة في الأداء و التنفيذ .

من إسم هذا التنظيم يتبين لنا اشتقاقه من المصفوفة الهندسية ، و لتبسيط المعنى ، نقول إنه تنظيم يعتمد على توحيد نسق الخدمة من خلال ، وحدة محور السلطة التنفيذية التي تمارس من القمة إلى القاعدة ، و السلطات التقنية الفنية الأفقية على طول القاعدة ، و من إيجابيات هذا التنظيم ، سرعة التكيف و التحيين مع تطورات الأزمة ، و الظروف و المستجدات المختلفة التي قد تطرأ ، و من مميزات تطبيق تنظيم المصفوفة لإدارة الأزمة تلافي التناقض في الأوامر و تضادها ، من خلال وحدة الإشراف و منع الازدواجية و التعدد في العمل وهذا ما يحقق سرعة التنفيذ و الأداء .

يعتبر التنسيق عبر قنوات و أدوات تبادل المعلومة التي تتطلب سيولة و تدفق سريعين مما يسهل على سرعة اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب ، لتنفيذه في الوقت المناسب بأكبر كفاءة ، دون أدنى تعارض بين وسائل التنفيذ التي لا يسهل استقطابها إلا بواسطة هذا التنظيم ، الذي يؤمن الاستغلال الأمثل لها و للموارد المرصودة .

لعل الملاحظ في تعاطي السلطة الجزائرية مع كارثة كورونا ، لا يجد أي أثر أو ملمح لتنظيم المصفوفة كأنجع أسلوب يمكن تطبيقه في هذا الصدد أو أي تنظيم آخر لإدارة الأزمات ، فلم تخرج ردة فعل عن تكوين لجان محلية برئاسة الولاة بتشكيلات ضعيفة ، وضع تحت تصرفها لجان فرعية برئاسة ورؤساء الدوائر ، تحت رئاسة وزير الداخلية ، كما تم تأسيس لجنة علمية طبية تتبع تطور الأوضاع لها سلطة التصريح بالنتائج و التطورات ، دون أدنى تنسيق بين الفاعلين في معركة كورونا وما يدل على ذلك ، إقدام بعض الناشطين المحليين في التنسيق بينهم و بين الجامعة و بدعم من الوالي إلى تمكينهم من الموارد المادية لأجل بداية عملية الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا ، والتي لا نعلم إن نفذت هذه المبادرة هل سوف تعتمد نتائج تحاليلها؟ وعلى من تقع المسؤولية المدنية في حال الخطأ ؟ و كيف لمسؤول محلي. ما هو في زمن الأزمة إلا عنصر فرعي قاعدي يتلقى أوامر إدارة الأزمة من القمة لا أن يجتهد هذا الاجتهاد الذي قد يؤدي إلى بلبلة واضطراب في مناطق أخرى ! قد تدعو إلى تطبيق نفس السياسة ، فتتعدد بذلك إدارات الأزمة مما يؤدي إلى أضعاف وحدة التصدي .

إن إدارة الأزمة قبل أن تتطلب الموارد و التنظيم الأمثل تتطلب الصرامة و الذكاء .

شكر الله سعي المجتهد سليم النية