كورونا الطرقات يحصد 13 قتيلا في أسبوع

لقي 13 شخصا مصرعهم وجرح 220 آخرون في 186 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس الجاري بالمناطق الحضرية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بـ (-99) حادث و في عدد الجرحى قدر بـ(-100) جريح، في حين تم تسجيل ارتفاع في الوفيات بـ (+2) حالتين.