كورونا الطرقات يحصد 13 قتيلا في أسبوع

لقي 13 شخصا مصرعهم وجرح 220 آخرون في 186 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس الجاري بالمناطق الحضرية.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور بـ (-99) حادث و في عدد الجرحى قدر بـ(-100) جريح، في حين تم تسجيل ارتفاع في الوفيات بـ (+2) حالتين.
وأرجع المصدر ذاته أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترامه لقانون المرور.
كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع، كما يضع الأمن الوطني الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات على مدار الـ24 ساعة