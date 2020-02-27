كورونا.. الجزائر ترفع درجة تأهبها

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر رفعت من مستوى تأهبها ضد فيروس كورونا، منذ جانفي الماضي.

وأورد الوزير، في حوار مع جريدة “ليبارتي”، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر وضعت جهازا شاملا لمواجهة وباء فيروس كورونا، منذ 23 جانفي الماضي.

وذكر الوزير، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتابع شخصيا، هذا الملف.

وكشف بن بوزيد، أنه يوافي كل يوم على الساعة الثالثة زوالا، الوزير الأول، بتقرير حول الوضع.

وقال الوزير: “سأقدم تقريرا حول خطر فيروس كورونا في الجزائر خلال مجلس الوزراء المقبل، و لن ننساق وراء التهويل ولكننا قلقون جدا”.

وأكد المسؤول الأول على قطاع الصحة، أن الجزائر مستعدة لمواجهة الوضع.

وكشف الوزير عن توجيه مذكرات إلى مهنيي الصحة، مع تخصيص أسِرّة خاصة على مستوى المستشفيات لواجهة هذا الفيروس.

وأضاف بن بوزيد، أن المسافرين في إطار رحلات مصنفة ضمن خانة الخطر ، يخضعون إلى المراقبة بواسطة كاميرات حرارية.

وتابع المسؤول الأول عن القطاع: “نحن نعزز مخزوناتنا الخاصة بالحماية على مستوى المصالح الصحية، من توفير أقنعة وبدلات، لمواجهة كل الاحتمالات.

وحول الإصابة الأولى بالفيروس في الجزائر، والمتعلقة برعية إيطالية قدمت إلى الجزائر يوم 17 فيفري الجاري، أبرز الوزير أن المريض عُزِل بسرعة و كذا الاشخاص المحيطين به.

وأضاف الوزير: “نحن نتتبع مسار المصاب بفيروس كورونا، من لحظة نزوله من الطائرة إلى غاية وصوله إلى وجهته الحالية”.