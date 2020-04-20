كورونا … التعلم عن بعد … التحديات والرهانات ….الواقع والآفاق

بقلم / أ . لخضر . بن يوسف

سرعة في مسايرة الظرف الحالي والجزائر تعيش هذا الوضع وفِيه ، فَرَض فيروس Covid-19 الذي ألحق الكثير من الضرر والعنت بالشعوب والدول ، وأحدث ضجة ورجّة عالمية في غضون أشهر قلائل كما لم يحدثها من قبل أيّ حدث سابق فدفع المجتمعات والدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة من ضمنها إغلاق المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد وغيرها إلى ذلك من المؤسسات والهياكل بشكل مفاجئ منذ نحو أشهر واتُخِذ القرار بهدف الحدّ من الإصابات بهذا الداء والخيار الوحيد الذي بقي أمام الجميع هو اللجوء إلى التعليم عن بعد الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر هذا الشهر اضطراراً نتيجة انتشار كورونا فيروس عبر العالم في رؤية استباقية لكبح انتشار فيروس كورونا في أضيق البقاع وأقل الحالات اتخذت عدة دول حول العالم قرارات مفاجئة بتعليق الدراسة واتجهت الكثير من المؤسسات التعليمية لاتباع أحد نماذج ” التعليم عن بعد “، تماشياً مع ما قامت به جامعات ومؤسسات تعليمية كبرى في العالم المتقدم ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم ما تبقّى من البرامج المدرسية عبر الإنترنت للمتعلّم حرصا على استمرارية العملية التعليمية و استحداث وتفعيل منصات إلكترونية وفرت بيئة تعليم وتعلم ، هكذا استقبلت المؤسسات التربوية والجامعات والمعاهد في جائحة كورونا بكل جدارة ومهنية ، حتى يبقى الأبناء الطلبة مع دروسهم و محاضراتهم مهما كان الظرف فالتعليم والبحث العلمي هو قاطرة التنمية المستدامة ، وأقصر الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، والحراك الاجتماعي.

تأثرت مختلف القطاعات في العالم ، بانتشار فيروس كورونا ؛ وضرب بوجه خاص مجال التعليم والتعليم العالي في الصميم دون أن يترك للمسؤولين وقتًا للبحث عن البديل الناجع ورغم بذل الجهود لتخطّي الصعوبات وإيجاد البدائل لا زالت عوائق كثيرة تحول دون نجاح العملية بالوجه الأكمل .. على الرغم من أن التعليم والتعلّم في عصر فيروس كورونا قد أصبح مختلفًا ، لكن المنهجيات التي تم استخدامها للتعلّم عن بعد مثيرة للاهتمام قبل فيروس كورونا (COVID-19) ، لا ينبغي استخدام طرق التدريس التقليدية المعتادة بعد الآن على الرغم من الاعتقاد بأن بعض المدرسين لا يزال لديهم إيمانٌ في هذا النوع من طريقة التدريس ، إن المطالبة باستخدام طريقة معينة ليست مهمة بقدر تطبيقها بالطريقة الصحيحة ، منذ اليوم الأول من هذه الجائحة بادرت جامعات الوطن والمعاهد والكليات من خلال ما تمتلكه من أطر وكوادر فنية وإدارية وأكاديمية متميزة باستحداث منصات إلكترونية كانت أولها منصة (Model ) ، واصلت بعدها هذه الطواقم من خلال العمل الجاد الدؤوب على تدريب جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وكذلك الطلبة على آلية التعامل مع هذه المنصات التي أتاحت منذ اليوم الأول من تفعيلها بيئة تعليم وتعلم آمنة ، واستمرت المحاضرات وفقا لمواعيدها والمناهج الدراسية وفقا للخطط المعتمدة

اضافة إلى أن هذا البرنامج قد أتاح بصورة واضحة للأساتذة التفاعل مع الطلبة وتقديم مقرراتهم ومحاضراتهم عبر وسائط متعددة وخيارات تفاعلية تمكن من تقديم المنهج التعليمي بأشكال متعددة ( نص، صور، صوت، فيديو، رسوم )، يجتمع فيها الطلبة ليتصفحو المحتوى – كلّ بحسب حاجته – ويتواصلون فيما بينهم عبر أدوات الاتصال المتعددة وتفاعل الطلبة من خلاله وجده قد حقق نواتج التعلم في تلقي المعلومة وحفظها

التحول المفاجئ إلى ” التعليم عن بعد ” طرح العديد من المحاور التي تمس أطراف العملية التعليمية من وزارات وجامعات ومدارس ومعلمين وأولياء أمور وصولاً إلى الطلاب ، وزارة التربية الوطنية سارت على نفس النهج فعند ولوجك إلى الصفحة التي يظهر فيها جدول عناوين القنوات التعليمية حسب المستوى التعليمي يمكن تسجيل الجهود الجبارة المبذولة في هذا الشأن ، تنظيم ذكّي اعتمدته الوزارة بتكليف كل مديرية تربية بتغطية مستوى تعليمي معيّن ، فعلى سبيل المثال ، نجد السنة الأولى من المرحلة الابتدائية تتولاّها مديرية التربية بأدرار؛ والسنة الخامسة ، مديرية سعيْدة ، والسنة الأولى من التعليم المتوسط كلفت بها سطيف ؛ والسنة الرابعة متوسط ، مديرية تبسة أما مرحلة التعليم الثانوي فتشمل 14 مستوى تعليميا ، كل منها تولّته ولاية من الولايات (بسكرة، تيزي وزو، قسنطينة، الأغواط، بجاية، عنابة، شلف ،…). مما يدحض سياسة الاحتكار لجهة أو مجموعة معينة ، بل ساهمت العديد من مديريات التربية عبر الوطن في إنجاز هذه المهمة في ظروف صعبة واستعجالية نعرفها جميعا

دروس و جهود مضنية للأساتذة والأستاذات اجتهدوا ويجتهدون لتقديم أفضل ما عندهم ضمن فيديوهات الدروس وكأنّ الأمر يتعلق بهَبّة تضامنية وطنية لإنقاذ المتمدرسين ، هذا اذا اعتبرنا أن هؤلاء الأساتذة لم يتلّقوا أي تكوين مسبق في إلقاء مثل هذه الدروس ، وبهذه الطريقة التي تفرضها الأزمات والعواجل ومن هنا ، نعتقد أنه يتعيّن على السلطات أن تخصّص لهذه العملية المتواصلة ما يلزمها من تحفيزات مادية وغيرها لإبراز القدرات وتفجير الطاقات للنهوض بالتعليم الرقمي لأن مستقبل البلاد يتوقف عليه وبطبيعة الحال ، فلا يمكن أن يخلوَ هذا الجهد من ثغرات وعيوب لا شك أن المتابعين للعملية سيعملون على إزالتها أو الحدّ منها بقدر المستطاع فحتما سيقول المنتقدون إن تحديات كبرى تواجه التعلم عن بعد ، منها الجهل بتقنيات استخدام الكمبيوتر والانترنت ، والقلق من الاستخدام الخاطئ للإنترنت وما يترتب عليه من عدم القدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات المرغوبة ، أو قلة الثقة بمصادر المعلومات المتوفرة ، فضلا عن احتمالات تشتت الطلاب ، وعدم الالتزام بسبب كثرة المعلومات ، كذلك عدم توفر الدعم الفني هذا من جهة ، ويقول المؤيدون للتعليم عن بعد إنه الحل السحري لمشكلات التكدس وضعف الإمكانيات ، ويشجع الطلاب على عملية البحث المكثفة وعلى تعلم اللغات الأجنبية ، ويعزز شعور الطلاب بالمسؤولية تجاه أنفسهم في عملية تحصيل العلم ، كما الأستاذة على تبني أساليب أكثر تفاعلية وطرق عرض جذابة من جهة تانية

وبين هذا وذاك يتفق الجميع على أهمية التواصل المباشر بين المعلّم والطالب وبين الطلاب وبعضهم فالتعليم عن بعد له نماذج متعددة وما يحدث الآن بسبب الظروف الراهنة محاولة لتحجيم التجمعات الطلابية حيث تعكف الجامعات على مستوى تراب الوطن بتسجيل المحاضرات عبر منصاتها الالكترونية الداخلية لإتاحتها وإتاحة التفاعل الطلابي ، لأن التحدي الأكبر هنا لا يقتصر على التكلفة ولكن في إيجاد مظلة من المواقع بسرعات فائقة تتحمل أكثر من جامعة وأكثر من تخصص في آن واحد

الأزمة الحالية سوف تقوي المؤسسات التعليمية لإجبارها الاعتماد على التعليم عن بعد باعتباره آلية تكاملية مع طرق التعليم العادية ، وسترسخ لمفهوم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد باعتباره أحد الآليات التي تتكامل مع أنماط التعليم التقليدية و التفكير الآن يتجه إلى ما يعرف بالتعليم المزدوج وسيتعين على المؤسسات التعليمية تطوير محتوى وتجارب ودراسات حالة ملائمة للتطبيقات التكنولوجية للتعليم عن بعد وهذا ينطبق أيضا على أنماط التقييم التي تستجيب لهذه البيئة الجديدة و تقديم كل أنماط التعليم ومزجها معا في منظومة تؤدي إلى تراكم معرفي ومهاري لدى الطلاب.

التعليم المباشر له مزايا من حيث التركيز والتواصل وإمكانية الاستفسار فيما يتميز التعليم عن بعد بإمكانية تجنب التكدس والبعد عن العدوى المتفشية حاليا في ظل انتشار الوباء ، وهو ما نحتاجه في الوقت الحالي ، فضلا عن مزايا استمرار وجود المصادر وإمكانية تحميل المواد التعليمية والاستفادة بشرح أكثر من شخص وما نحتاجه لجعل هذا الأسلوب فعال هو زيادة سرعة الانترنت وفرصة التحول للتعليم عن بعد الآن ستكون مفيدة لنا للاستفادة من الأخطاء التي يمكن أن تحدث ومحاولة تجنبه مستقبلا ، فهو يتيح للطالب تعدد المصادر وتعدد الشروحات ، ومع استقبال هذا النوع من التعليم في غرفة مغلقة فإن هذا النوع من التعليم يتيح للطالب المزيد من التركيز في التحصيل الدراسي كما أنه أشبه بالدروس الخصوصية ، وفكرته أفضل للطالب حيث يتيح فرصة استرجاع أجزاء من المادة التعليمية مرارا على عكس التعليم المباشر

لا يمكن الانكار أن التعليم عن بعد يواجه مشكلات فنية تتمثل في سرعة واضطراب الإنترنت وهي مشكلة موجودة بكثرة في المجتمعات العربية والجزائر خاصة فضلا عن مشكلات البرمجيات والمدارس الغير مهيأة لهذا التحول ، مشكلة أخرى تتمثل في حماية حقوق الملكية للمواد التعليمية بسبب استخدام التعليم عن بعد حيث لا توجد حاليا منظومة قانونية كافية لحماية منشئ المحتوي التعليمي

وأيضا من غير المرجح أن يتم اعتماد التعليم عن بعد كبديل دائم لنظام التعليم بسبب أهمية التواصل المباشر وعدم قابليته للاستدامة فبعض الدول المتقدمة ذات الإمكانيات فقط هي القادرة على تبنى نظام التعليم عن بعد لكن هذا صعب في دول كالجزائر بها قرى فقيرة ولاتتوفر بها بنية أساسية للاتصالات

ختاما يمكن القول : لعل هذه فرصة مناسبة تغير فيها الجامعات الجزائرية والمؤسسات التربوية والمعاهد فكرتها ونهجها والتوجه نحو دمج الوسائل الالكترونية والتعليم المدمج والتعلم الإلكتروني ضمن طرق تدريسها الذي أضحى متطلباً لمختلف صروح التعليم العالي في العالم الآن ، إضافة إلى أنه لم يعد من المقبول الركون لوسائل التعليم التقليدية في ظل هذا الزخم من المعطيات الحضارية في مجال التعليم سواء في الظرف العادي أو الاستثنائي ، التعلم عن بعد ربما كشف العديد من الحقائق بما في ذلك العيوب التي تعاني منها طرق التعليم والتعلم الحالية. ومع ذلك ، فإن نظام التعلّم عن بعد بدون شك ، له مزاياه وعيوبه ويمكن أن يعتمد على مادة الموضوع ولكن ليس لإلقاء اللوم عليه في المشاكل المعروفة في طرق التدريس والتعلّم الحالية. في العديد من الجامعات.