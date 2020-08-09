كورونا .. الإصابات تتجاوز 19.65 مليون والوفيات تتخطى 725 ألف حالة عالميا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز 19.65 مليون إصابة، كما تم تسجيل 725334 حالة وفاة جراء الفيروس، بحسب إحصاء لوكالة ” رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 162105وفيات وخمسة ملايين و14339 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 100477 وفاة وثلاثة ملايين و12412 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليونين و886011، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 42518 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 882347، وإن لم تتجاوز وفياتها 14854.