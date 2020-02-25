كورونا.. ارتفاع الوفيات في إيطاليا إلى 7

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيطاليا، الثلاثاء، إلى 7 أشخاص، وحالات الإصابة بالفيروس إلى 229 شخصا.

وذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية (غير رسمية) أن عدد الوفيات جراء كورونا “ارتفعت إلى 7، فيما وصلت حالات الإصابات بالفيروس إلى 229 شخص”.

ولفتت إلى أنّ 6 من المصابين فقدوا حياتهم في منطقة لومبارديا، والسابع في منطقة فينيتو شمالي البلاد.

وأعلنت العديد من الولايات شمالي إيطاليا، إغلاق المدارس مؤقتاً، نظراً لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغي كارنافال البندقية التقليدي.

وأعلن وزير الشباب والرياضة الإيطالي فينشنسو سبادافورا، إجراء 6 مباريات شمالي البلاد في الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بدون جماهير.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.