كواليس محاكمة طليبة اسكندرولد عباس من محكمة سيدي امحمد

🔴اخبار العدالة

محكمة سيدي امحمد:

⁦⬅️⁩القاضي ; عائدات اعداد قوائم المنتخبين كانت #300مليار

اسكندر ولد عباس: لا دخل لي .. عبد المالك #سلال من كان يعد القوائم .

⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: #السعيد_بوتفليقة كان #يسكر ويتصل #بوالدي على الواحدة صباحا ويعطيه #أوامر

⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس : #طليبة ارسل لي اموال علی دفعتين .

⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: #سلال و #بدوي و #لوح من اعدو قوائم الانتخابات

⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: اقولها واكررها، أنا كابر فالخير ولدينا املاك ولا نحتاج لاحد ۔

⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: غلطتي اني طمعت انه طليبة يساعدني حتی انشیء ميناء جاف.