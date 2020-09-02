كواليس محاكمة طليبة اسكندرولد عباس من محكمة سيدي امحمد

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 601

🔴اخبار العدالة
محكمة سيدي امحمد:
⁦⬅️⁩القاضي ; عائدات اعداد قوائم المنتخبين كانت #300مليار
اسكندر ولد عباس: لا دخل لي .. عبد المالك #سلال من كان يعد القوائم .
⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: #السعيد_بوتفليقة كان #يسكر ويتصل #بوالدي على الواحدة صباحا ويعطيه #أوامر
⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس : #طليبة ارسل لي اموال علی دفعتين .
⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: #سلال و #بدوي و #لوح من اعدو قوائم الانتخابات
⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: اقولها واكررها، أنا كابر فالخير ولدينا املاك ولا نحتاج لاحد ۔
⁦⬅️⁩اسكندر ولد عباس: غلطتي اني طمعت انه طليبة يساعدني حتی انشیء ميناء جاف.

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