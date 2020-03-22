كهل يقتل شقيقه وابن عمه ببندقية صيد بمعسكر

أقدم كهل في الخمسينات من العمرعلى محاولة قتل شقيقه بمنطقة سجرارة التابعة إقليميا لدائرة المحمدية شمال شرق ولاية معسكر بعدما سبق وان قتل شقيقه واحد من بني عمومته قبل أسبوعين والفرار إلى جبال المدينة.

الأمر يتعلق بالمدعو “ح ب ” والذي تربص به مساء يوم السبت وأطلق عليه النار أين أصابه على مستوى الوجه ، هذا ولا يزال الجاني في حالة فرار بجبال سجرارة بمعسكر بعدما ارتكب جريمتين وهدد بالقضاء على ذويه فردا فردا نتيجة صراعا حول عقارات ، هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية قد أصدر أمرا بالقبض في حقه لكنه ظل في حالة فرار وما زاد من الخطر انه مسلح ببندقية صيدة وكمية هامة من الرصاص.

محمد بن ترار