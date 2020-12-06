كنوز مارادونا.. 200 قطعة لا تقدر بثمن

كشفت تقارير صحفية عن الإرث الحقيقي الذي تركه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، قبل وفاته الشهر الماضي.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، بعد أن مكث على فترات في أحد المستشفيات بالأرجنتين.

صحيفة infobae الأرجنتينية، أعدت تقريرا عن “كنوز مارادونا التي لا تقدر بأي ثمن”، والموجودة في حقيبة متعلقات أحضرها من دبي.

وحسب الصحيفة، إن مارادونا حمل تلك الحقيبة من دبي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد انتهاء تجربته التدريبية مع فريق الفجيرة الإماراتي.

وعن محتواها، قالت إنها تضم أكثر من 200 قطعة ما بين قمصان نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز ورسائل من شخصيات عامة، مثل الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو، ومقاعد ضخمة بذراعين وآلة جيتار.

ويضم الكنز أيضا العديد من ملابس مارادونا القديمة، التي تحمل له ذكريات طيبة، وحضر بها العديد من المناسبات الكبيرة مثل حفلات توزيع الجوائز وغيرها، بجانب بعض الأحذية.