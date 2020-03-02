كندا تطلب من الجزائر تأييدها للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

طلبت كندا من الجزائر تأييدها للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.

نقل مبعوث الوزير الأول الكندي الأسبق، شارل جوزيف كلارك، اليوم الإثنين، خلال زيارته للجزائر ولقائه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمنية كندا في أن تؤيد الجزائر ترشح بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.

وحسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية، فإن المقابلة التي أجريت بين رئيس الجمهورية ومبعوث الوزير الأول الكندي الأسبق، تطرقت أيضا إلى ضرورة استغلال صفاء العلاقات التاريخية بين البلدين، من أجل إرساء أسس تعاون مباشرة متعددة المجالات، وذلك من خلال إنشاء لجان قطاعية ثنائية تضمن الديناميكية الدائمة لهذا التعاون.