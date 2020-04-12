كندا ترحب باتفاق خفض إنتاج النفط

أوتوا (رويترز) – رحبت كندا رسميا يوم الأحد باتفاق أوبك وحلفائها على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط، قائلة إن أوتاوا ملتزمة بتحقيق استقرار الأسعار والاقتصاد.

وقال وزير الموارد الطبيعية سيموس أوريجان في بيان بالبريد الإلكتروني إلى رويترز ”هذا جيد. نرحب بأي أنباء تجلب الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.“ وقالت مجموعة أوبك+ إنها اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

وقال أوريجان ”الحكومة الاتحادية لديها بواعث قلق عميقة من عدم استقرار سعر النفط… كندا ملتزمة بتحقيق اليقين السعري والاستقرار الاقتصادي.“

كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وبلغ حجم ما استخرجته في فبراير شباط نحو 4.9 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر بالحكومة الكندية إن أوريجان لم يوافق رسميا على سياسة تقليص الإنتاج لأنها من صلاحيات المقاطعات المنتجة للنفط بالدولة. وطلب المصدر عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الوضع.