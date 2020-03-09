كناص وكاسنوس المسيلة يزوران المناطق الريفية بالولاية

وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص”وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كازنوس” بالمسيلة حيز الخدمة شباكا متنقلا يجوب مجموع المناطق البعيدة وذلك لتقريب هذين الوكالتين من المواطن قصد تعريفهم بأهمية التغطية الاجتماعية والاستفادة من عدة خدمات على أن تدوم الخدمة الى غاية شهر جوان من السنة الجارية أين ستزور حوالي 23 بلدية عبر الولاية حسب ما أفاد به المدير المحلي لوكالة كناص الدكتور “بودراع زين الدين ” الذي أوضح أن خدمة الشباك المتنقل تهدف بالأساس إلى ضمان التواصل المباشر مع أرباب العمل والمؤمن لهم اجتماعيا قصد اعطاؤهم كل الشروحات الخاصة بالامتيازات التي يمنحها الضمان الاجتماعي حيث يقود العملية إطارات وأعوان مؤهلون ومنهم ممثل عن نيابة مديرية التحصيل وطبيب عن المراقبة الطبية وإطار ممثلا عن مديرية الأداءات وكذا خلية الإصغاء والاتصال وهم إطارات كفؤة مضيفا أن العملية التي تعد امتدادا لتجربة أطلقها صندوق “كاسنوس” المسيلة في إطار تجسيد برنامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتي شرع فيها شهر سبتمبر من السنة المنصرمة وهذا في إطار تجسيد الخدمة المشتركة ويتكفل بتحسين الخدمة العمومية وتخفيف إجراءات التكفل بمستعملي الضمان الاجتماعي كما تهدف خدمة الشباك المتنقل إلى تقريب خدمات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء ولغير الإجراء “كاسنوس “من المؤمنين لتسهيل الحصول على مختلف الادعاءات من خلال استقبال ملفات الترقيم الخاصة بأرباب العمل وترقيم الإجراء ودفع الاشتراكات عبر بوابة التصريح عن بعد ومنح كلمة السر لأرباب العمل للولوج إلى بوابة التصريح عن بعد وكلمة السر للمؤمن لهم اجتماعيا للولوج إلى فضاء الهناء وكذا استقبال طلبات بطاقة الشفاء وتحيينها بعين المكان.

عبدالباسط بديار