كمال بلجود .. توزيع 650 حافلة للنقل المدرسي على 22 ولاية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ، عن توزيع 650 حافلة للنقل المدرسي على 22 ولاية.

ووفق ما نشره موقع التلفزيون الجزائري، اليوم الثلاثاء، فقد أكد بلجود تهيئة كل الظروف للدخول المدرسي 2020 – 2021 خصوصا النقل المدرسي، لا سيما في “مناطق الظل”.

وأعلن الوزير بلجود عن توزيع 650 حافلة للنقل المدرسي على 22 ولاية، وهي العملية المتواصلة التي تندرج ضمن برنامج توزيع 3500 حافلة على كل بلديات الوطن.

هذا وصرّح بلجود بأن هذه الحافلات ستوجّه لسدّ النقائص في مجال النقل المدرسي، لا سيما في “مناطق الظل”، مؤكدا تهيئة كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.