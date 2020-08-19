كل ما تريد معرفته عن مباراة ليون ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليون الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع المتابعون لمعرفة هوية الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب لايبزيغ الألماني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليون ضد بايرن في نصف نهائي دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب ”خوسيه الفالادي“ بالبرتغال.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

يقدم بايرن ميونخ مسيرة ممتازة في دوري الأبطال، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة بالعلامة الكاملة وهو الفريق الأقوى هجوما بالنسخة الحالية للبطولة.

وتصدر بايرن ميونخ ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ثم تغلب على تشيلسي الإنجليزي وأقصاه من دور الـ16، ثم أطاح بعقبة برشلونة الإسباني في دور الثمانية، وسجل البايرن 39 هدفا في 9 مباريات بنسبة تتخطى 4 أهداف في المباراة بينما استقبل 8 أهداف.

وتأهل ليون بعد أن حل وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 8 نقاط ثم أقصى يوفنتوس الإيطالي بدور الـ16 ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

وخاض ليون 9 مواجهات فاز في 4 مواجهات وتعادل مرتين وتلقى 3 هزائم، وسجل الفريق الفرنسي 14 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي هداف البايرن والنسخة الحالية برصيد 14 هدفا بينما يبقى هداف ليون ممفيس ديباي برصيد 6 أهداف.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة كان التفوق فيها من نصيب بايرن ميونخ الذي فاز في 4 مواجهات مقابل فوزين لصالح ليون وتعادلين.

وبدأت اللقاءات بين الفريقين في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2000 – 2001 وفاز بايرن ميونخ في ألمانيا بهدف نظيف، بينما تغلب ليون في فرنسا بثلاثية دون رد في ليلة تألق فيها المهاجم سيدني جوفو وسجل هدفين للفريق الفرنسي.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2003 – 2004 وتعادل الفريقان في فرنسا بهدف لكل منهما وفاز ليون في ألمانيا بهدفين مقابل هدف ثم تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2008 – 2009 وتعادلا في ألمانيا بهدف لكل منهما ثم فاز بايرن في فرنسا بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2009 – 2010 وصعد البايرن للنهائي بعد الفوز في ألمانيا بهدف اريين روبن ثم تغلب في فرنسا بثلاثية نظيفة بهاتريك الكرواتي إيفيكا أوليتش.

مفاجأة ليون

يخطط ليون بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتحقيق مفاجأة وإقصاء بايرن ميونيخ واستكمال مشوار مفاجآته بعد الإطاحة بعقبة يوفنتوس وأيضا مانشستر سيتي.

وأعلن غارسيا التحدي قبل مواجهة بايرن ميونخ، مؤكدا أنه لا يجب النظر للأرقام والفوارق بل التفكير بجدية من أجل حصد تذكرة نهائي دوري الأبطال والتسلح بالواقعية.

ويعتمد ليون على طريقة 3-5-2 بوجود حارس المرمى أنتوني لوبيز وأمامه ثلاثي الدفاع مارسيلو جويديس وجاسون ديناير ومارسال، بينما يعول غارسيا على دور لاعب الارتكاز برونو غيماريش صاحب المجهود الوفير في مواجهة قوة خط وسط البايرن.

ويبقى صراع الأطراف عاملا مهما في مواجهة الليلة، ويعتمد المدرب على ليو دوبوا يمينا ويسانده ماكسينس كاكيريت ويسارا الجبهة الأخطر مع الثنائي حسام عوار وماكسويل كورنيه مع ثنائي الهجوم ممفيس ديباي وموسى ديمبلي.