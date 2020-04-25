كلوروكين: استجابة “تامة” للحالات التي خضعت لهذا البروتوكول

أثبتت الحالات التي خضعت الى البرتوكول الجديد المضاد لفيروس كورونا الذي يعتمد أساسا على دواء الكلوروكين استجابة “تامة” لهذا النوع من العلاج, حسب ما أكده مختصون .

وفي هذا الصدد, أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ببوفاريك (البليدة) الدكتور محمد يوسفي أنه تم منذ 23 مارس 2020 , استشفاء أزيد من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة غادرت أزيد من 150 حالة منها المستشفى بعد امتثالها للشفاء “التام” بعد خضوعها للعلاج سواء ب”الكلوروكين أو في حالات أخرى بالمضادات الفيروسية”.