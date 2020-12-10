كلاسيكو ناري بين “الكناري” و”بلوزداد”

ج.ن

يحتضن ملعب مدينة تيزي وزو عصر غد الجمعة لقاء القمة بين شبيبة القبائل وضيفه شباب بلوزداد لحساب الجولة الثالثة من الدوري الجزائري، حيث ستكون المباراة مليئة بالإثارة بين فريق محلي مازال يبحث عن أولى انتصاراته، وبين فريق بطل سيخوض أول مباراة له في الموسم ويبدأ مشوار الدفاع عن لقبه من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

ويوجد فريق “الكناري” في جاهزية كبيرة وحال معنوية جيدة لاسيما بعدما عاد بنتيجة ايجابية من خرجته الاخيرة التي قادته الى وهران، اين حقق التعادل، ونفس الشيء لأشبال المدرب فرانك دوما الذين يوجدون في حال معنوية افضل بكثير بعد تألقهم الى غاية الان في المنافسة القارية وضمانهم التأهل الى الدور المقبل من دوري ابطال افريقيا.

وأبدى مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، عزيمة وإرادة كبيرتين، لتحقيق أول فوز هذا الموسم، عشية المباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد.

وصرح بوزيدي، للموقع الرسمي للشبيبة: “الفريق حقق لحد الآن تعادلين في مباراتين، لكن شخصيا أقول أنه حان الوقت لتقديم نتائج أفضل”.

وأضاف: “ركزنا في الحصة التدريبية الأخيرة على العمل الهجومي، لإيجاد الحل اللازم تحسبا لمبارياتنا المقبلة، انطلاقا من مواجهة شباب بلوزداد”.

وأردف مدرب الكناري: “لدينا أسماء عديدة في خط الهجوم، ونسعى لخلق التنافس فيما بينهم لإيجاد الفعالية الهجومية للفريق”.

وتابع يوسف بوزيدي: “من المهم جدا إحراز أول ثلاث نقاط لنا هذا الموسم، وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك أمام شباب بلوزداد”.

هذا وستجرى المباراة تحت إدارة الحكم إبرير، في حين عينت لجنة التحكيم كل من بوعلام كشيدة ولمين شلالي لمساعدة الحكم الرئيسي فيما عين بوشنب حكما رابعا.