كفى من التمييع ..”الصحافة ” شهادة وأخلاق

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

لم يعد مقبولا على الإطلاق هذا الفساد والتمييع الذي طال “صحافتنا الوطنية ” فالأرقام والملايير التي كشفت المستور في قضية أموال الإشهار العمومي تؤكد الوضع السيئ والمؤسف الذي طال الإعلام في بلادنا فأصبح من هب ودب مالكا ل”جريدة ” أو مؤسسة إعلامية دون أن يحال الأمر لضوابط قانونية وتنظيمية موجودة وتم القفز عليها بفعل فاعل وبممارسة نظام سابق ميع كيان الدولة وألغى كل ما هو قيمة في الأداء ..أي صحيفة هاته التي يشرف عليها شخص لا يملك إلا ختما منح له ولا يفقه في الإعلام شيئا ولا علاقة له إطلاقا بالصحافة ..أي إعلام هذا الذي مازال الصحفيون فيه يتقاضون أجور مهينة لا تحفظ لهم حتى العيش الكريم ..أن الدولة الآن هي أمام امتحان تاريخي فاصل فأما أن تقبل بصحافة مهنية محترمة مستقلة في إطار قوانين الجمهورية أو يترك الإعلام في حالة من الضياع الممنهج الذي يستفيد من متطفلون على الحقل والمهن يعبثون فسادا في قطاع يبني دولا ومجتمعات لو يؤطر فيه الكيان وترتقي فيه الرسالة نحو القيم.

الصحافة ..للصحفيين

الجامعة الجزائرية تخرج كل سنة الآلاف من خريجي “الصحافة ” و “الاتصال ” والغريب أن هؤلاء الطلبة من شبانبا لا يجدون أي فرص عمل حقيقية في قطاع الإعلام العمومي وحتى الخاص بل بحكم معرفتي بطلبة دراستهم في الجامعة فان الكثير منهم لا يعمل حاليا في مؤسسات إعلامية وقطاع واسع منهم بطال ليستفيق هؤلاء الشباب في جزائر اليوم على “مجهول ” أسس جريدة وآخرون لا علاقة لهم بالصحافة الوطنية يأخذون المال العام وهو موجه للصحافة والصحفيين الذين يؤسسون لأي مسار إعلامي ومهني فالصحافة لم تكن إلا للصحفيين والممارسين وليست هواية أو نشاطا لمن لا علاقة له بالإعلام مهنيا ولا علميا بل إنه كان على المشرع والدولة وهيئات الضبط والتأطير التي مازال الأداء فيها باهتا أن تشجع حاملي شهادة ” الإعلام والاتصال ” وتمكنهم من التواجد في مؤسسات إعلامية وتتيح لهم التواجد في إنشاء مؤسسات ومجمعات صحفية ويمكن لهذا المسار أن نواجه به أي تمييع وفساد يطال إعلامنا المكتوب وغيره من الإعلام السمعي البصري الذي يعاني هو الآخر من مشاكل عديدة تراجع فيها التأطير ونمت فيها مظاهر الارتجال والفوضى.

لا وصاية على رقابة مهنية

لا زالت أؤمن ومن خلال العديد من الكتابات الصحفية التي تناولت فيها موضوع المنابر المهنية التي تملك صفة التمثيل للصحافة أن وجود كفاءات مهنية محترم رصيدها تملك قدرات على الاقتراح والتأطير وقابل أدائها للقياس يشكل المقاربة الأكثر نجاعة لضبط أمور الصحافة والإعلام في بلادنا فالإدارة لا يمكن أن تكون إلا جزءا من كل ولا يمكن أن تكون هناك وصاية على أداء مهنيين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وذواتهم على الأداء ضمن منابر راقية معتمدة تؤسس لإيقاع ضابط يثري المشهد الإعلامي بعيدا عن أي تموقعات وغايات غير مهنية يراد للإعلام أن يكون فيها وسيلة للترويج والدعاية والصراع على السلطة فلقد كشفت الأرقام الضخمة التي منحت لصحف لا تقرا حالة العبث الذي كان يسود تسيير مال عام في قطاع حساس ببني من المفروض سمعة دول ومجتمعات ولم يعد مقبولا على الإطلاق الإبقاء على أي مسارات تميع الصحافة المكتوبة والإعلام بشكل عام في البلد لأن الإبقاء على هذه الممارسات الفاسدة سيميع الإعلام وقبل ذالك الدولة ولا ينتج لنا في الأخير أي مسار نوعي في إعلامنا الوطني الذي يجب أن يتخلص من أمراض كثيرة منها “الفساد ” الذي طال العديد من مؤسساته كما أن تمكين الكفاءات الإعلامية المحترم رصيدها والانفتاح على الطاقات الشابة وبناء رؤية إعلامية جديدة في الأداء يمكن أن يفتح أفقا هاما لقطاع الصحافة والإعلام في بلادنا الذي يبقى قطاعا استراتجيا في بناء المسارات الجديدة للدولة إذا ما توافرت الشروط وتأسست الأرضية الصلبة لناء صحافة قوية مهنية محترفة لا تمييع فيها للكيان والأداء.

لا إعلام دون نخب

مسألة أخرى في غاية الأهمية تعود للواجهة في النقاش الذي يخص وضع إعلامنا الوطني فمع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي واعتقاد الكثير ممن ينشر تباعا انه صحفي فوق العادة في منصات افتراضية وتمييع للأداء الإعلامي في العديد من المنابر يجب أن نؤكد أن ثقافة التسطيح بهذا الشكل الممارس لا يمكن أن تبني إعلاما حقيقيا ونوعيا بل أن الموجود لا يعدو أن يكون في غالب الأحيان تسفيها للرأي العام وتجاوزا للأدبيات وأعراف المهنة وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الإعلام بدون نخب كالهيكل بدون روح ولا يمكن على الإطلاق بناء إعلام على كم من الفراغات القاتلة للرصيد والمعرفة والقيم فرسالة الإعلام راقية المعاني والأبعاد ولا يمكن أن تميع أو تكون مجالا للتسطيح والتهريج ولو كان الإعلام في مسارات سابقة في الوضع الذي يجب أن يكون عليه لما وقع ما وقع من إفساد للمهنة ونهب للمال العام باسم الصحافة.