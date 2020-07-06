كفاح أسقط الإمبراطورية.. وحرر إفريقيا

بقلم: صالح عوض

وقوفا وقوفا.. إن قافلتهم تنهض من جديد.. تبث الأمل والدم.. وتوزع الابتسامات والياسمين.. يعودون هذا الصباح أمير و إمام وفرسان.

أفسحوا لهم الشوارع والبيوت المنكوبة تروهم يخرجون من خوابي القمح والماء يتقدمون.. يتقدمون نحو الانحناءات العظمى فيلغون معادلة الظلم والطاغوت.. يثبتون على الدرب بقية من دمهم فتشتعل للمجد مشاعل..

اصمتوا أيها الفقراء قليلا، واقتربوا من خرير الدم، واهتفوا: يا زمن المذابح والمجازر دلنا على سبب النصر: أهو السيف أم الدم؟ إنه الدم.. الدم المنتصب كالمارد يرد الأشرار ويدحر الغزوة عن الأطفال والشمس.

يا شهداءنا أيها الأحباب عودوا هذا الصباح.. عودوا إلى منازلكم واحملوا الحلواء لأطفالكم الذين شبوا على فواصل الدم.. أطفالكم ينتظرونكم مع كل صباح.. يكبرون ويكبر الحلم.. وتأتون ليكبر الانتصار.. عودوا أيها الأحباب فالمواقد لم تنطفئ والخيل تدك الأرض وما توقفت عن التحمحم لحظة.. وسيوفكم لم تصدأ بعد..

أيها المسلمون الطيبون رويدا رويدا لا تتزاحموا.. إنهم يكرهون الضجيج واسمحوا قليلا لعواطفكم أن تزف دموع العزة والفرح.. وتمترسوا على بدايات الطرق فإنهم سيمرون.. تمر قافلتهم حيوهم فردا فردا في هذا العرس وقولوا: سلاما سلاما يا أمير ويا بوعمامة ويا بوبغلة ويا بوزيان وقبلوا منهم اليدين سلاما سلاما يا إمام وقبلوا منه الجبين سلاما سلاما يابن مهيدي ويا زيرود يوسف وياباجي مختار يابن بولعيد ياعميروش ياديدوش مراد يا كل الرجال وقبلوا منهم جراحهم.. نحتاج من جديد أن نقرأ روايتنا في سياقها الحضاري لنزيح عنا الوهن والتعب والقلق.. ولنرى أن القدس قريب جدا.. فكما حررنا الجزائر بالأمس نحرر فلسطين غدا.

الموقع والدور:

المعركة لم تكن فقط بين الجزائر وفرنسة.. المعركة كانت بين الشمال بكل أطماعه والجنوب بكل انتمائه الحضاري وتميزه، ونتج عنها تطور أحداث وذلك تتويجا لسلسلة صراعات الشمال-الجنوب انتهت الى احتلال للجزائر من قبل الاستعمار الفرنسي..

لقد كانت الجزائر المدد الطبيعي للمركز الحضاري في الأندلس تحميه في مواجهة الهجمات العنصرية الغربية كما ان الجزائر كانت المدد الحقيقي في تحرير بيت المقدس من الصليبيين وكانت أحد أهم إيالات الخلافة العثمانية على مدار عدة قرون وسيدة البحر يتمتع أسطولها بسلطان حقيقي في التحكم بسير السفن بالأبيض المتوسط.. وقامت البحرية الجزائرية بالتدخل أكثر من مرة في تخليص الأفارقة من عمليات الخطف بسفن أمريكية وأوربية لإرسالهم عبيدا في الولايات المتحدة الأمريكية.. وتمتعت الجزائر بوفرة في إنتاج المواد الغذائية لتتحكم ببيع القمح وتوريده إلى الدول الأوربية بالذات فرنسا بعد ان تكون قد زودت طرابلس وتونس بما تحتاجانه من قمح سهل الحضنة.. والأمر نفسه حول المنتوجات الزراعية التي تفيض عن حاجة البلاد مما اوجب للجزائر ديون باهضة على الدولة الفرنسية.. وكانت الصناعة التقليدية والمكتبات زاخرة في الجزائر بحيث أصبحت قوتها العسكرية مسنودة بقوة اجتماعية اقتصادية.

بلغ الانزعاج الأوربي ذروته من قوة الأسطول الجزائري وهيمنته ومن مطالبات الجزائر المتكررة بسداد الديون المستحقة على فرنسة.. تحرك الفرنسيون بإرسال بعثات لاستطلاع الوضع من شتى نواحيه في الجزائر وكانت تقاريرهم تؤخذ لطاولة التخطيط بعد ان اجتمعت الدول الأوربية في فينا وأوكلت لفرنسا القيام بعمل حربي “لتأديب” الجزائر.. وتمت تهيئة الأوضاع للعملية الاستعمارية.

حانت الفرصة للمخطط الأوربي بعد الاشتباك البحري في معركة نافارين وهي واحدة من أهم المعارك البحرية التي غيرت مجرى التاريخ. فلقد نجح الأسطول المشترك للدول الأوروبية الثلاث روسيا بريطانيا فرنسا في أحداث التحول في ظل سوء إدارة للمعركة من قبل الأسطول العثماني والذي كان في حالة تفوق حقيقي، كانت معركة بحرية غاية الشراسة في شرق المتوسط وتركزت كل الهجمات على الأسطول الجزائري وتحطم تماماً، وقد كان من نتائجه الخطيرة ضعف القوات البحرية للجزائر وعجزها عن حماية سواحلها فانقض ملك فرنسا شارل العاشر لفرض حصار بحري ثلاث سنوات ومن ثم الشروع في احتلال الجزائر في 1830م.

المقاومة الجزائرية:

منذ اللحظة الأولى اتضحت مهمة الاستعمار الفرنسي في الجزائر ففي الحين الذي تم فيه رفع علم فرنسا في قصر الداي بالعاصمة الجزائر كان يتم تحويل مسجد كتشاوة الى كاتدرائية ويتم حرق مكتبة الجزائر الزاخرة بمليون كتاب في شتى العلوم.. وفي المقابل تميزت المقاومة الجزائرية بنضجها وتبلورها في مشروع دولة مع الأمير عبدالقادر الجزائري الذي لم يكتف بتحشيد المجاهدين وبناء مصانع أسلحة بل وضع البنية التحتية اللازمة للدولة واظهر عبقرية في البناء المؤسساتي أذهل الخصوم.. وخلال سني المقاومة الباسلة تحرك الأمير مجددا لإحياء الترابط الضروري لجبهته وهو يدرك ان فرنسا بجيوشها وتطور سلاحها إنما تعبر عن إرادة غربية لحسم الصراع على ارض الجزائر فتحرك الأمير بحيوية وفاعلية للتواصل مع الخلافة العثمانية يطلب النجدة وأرسل رسله إلى مصر والأزهر والى تونس والمغرب الأقصى بل وتواصل مع المسلمين في القوقاز والإمام شامل قائد الجهاد ضد الروس الغزاة حيث ان المعركة تستهدف الجسد الإسلامي كله.

كانت سنوات المقاومة تحت قيادة الأمير قادرة بجلاء على إثبات أن الشعب الجزائري يمتلك من تنظيماته الصوفية وروابط عروشه وقبائله ما يكفي لملء الفراغ بسرعة وبناء دولة في مستوى المرحلة إلا أن الوقت لم يتوفر لتكريس واقع دولته في ظل اختلال موازين القوى المذهل بين قوة فرنسا الضاغطة ووقوف الغرب كله خلفها وبين قوة الأمير التي تتناقص يوميا بفعل عدم توفر النجدة والإمداد من بلاد العرب والإسلام حيث ترك وحيدا بعشرين ألف مقاتل في أحسن ظروف التحشيد.. فانتهت مقاومة الأمير على اعتبار أنها مقاومة دولة مكتملة الأركان وبكل مكوناتها بمعنى سقوط الدولة الجزائرية رسميا في 1847.. لتنطلق بعدها مقاومات في شتى بقاع الجزائر.

أجل لم تتوقف المقاومة بنهاية مقاومة الأمير واستمرت وبدون تقطع وأبرزت قيادات عظيمة مثل بوزيان وبوعمامة وبوبغلة والشيخ الحداد.. ما أن تخبو نار مقاومة حتى تنطلق أخرى وصولا الى آخر مقاومة مسلحة في الأوراس سنة 1916.

النضال الثقافي والسياسي:

لقد كان البطش الفرنسي فظيعا يفوق الوصف ولقد اقترف قادة الحملة الفرنسية وضباطها على مدار سبعين سنة أبشع الجرائم في عمل عنصري لإبادة الشعب الجزائري بحرق قراه وتهجيره من سكناه وقتل الرجال وتفقير المجتمع وتدمير بنيته التحتية واغتصاب الأراضي الخصبة وتدمير سهل الحضنة وسواه من الأراضي التي كانت تحقق الوفر وتحويلها إلى السلع المحددة التي تخدم سوق الاستعماريين.

اكتشف الجزائريون أن المقاومة العسكرية انتهت مخلفة أثارا مأساوية في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهنا بدأت أشكال المقاومة الأخرى لعمليات المسخ الحضاري وتغيير المعالم والاستبدال التي نهجتها الإدارة الاستعمارية التي جلبت للجزائر غزاة من كل أوربا تحت عنوان اللفيف الأجنبي في محاولة لتغيير العالم والهوية.. في مواجهة ذلك بدأ النضال بشتى عناوينه بدءا بالمشاركة في الانتخابات البلدية ومحاولة انتزاع حقوق مدنية وسياسية الى نهضة ثقافية علمية قادتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتثبيت عناصر الهوية المهددة بالاندثار او التراجع وانطلق حزب الشعب وما انبثق عنه من كيانات بحيوية ونشاط تحت شعارات الاستقلال والحربة وكذلك شخصيات مثقفة وسياسية وأحزاب وجمعيات ..

بلغ الوعي العام بالقضية الجزائرية مستوى كافيا للصدام مع القوة المحتلة رغم صعوبة المسألة فهنا ليس فقط استعمار بجيش مسلح إنما “مجتمع” كولونيالي يقدر حجمه بما يكفي أن يشكل خطرا كبيرا في المعركة.. ولقد أفرزت الحياة السياسية الثقافية في الجزائر نخبة متميزة في وعيها وأصبح المناخ العام محددا لأولويات النضال الجزائري..

لقد نضج الشرط الذاتي للثورة وكان الاصطدام الأول في مايو 1945 حيث خرج الشعب في أكثر من مكان يطالب بحريته واستقلاله إلا أن القوة الاستعمارية التي لا تلتزم بعهود ومعاهدات واجهت الشعب الجزائري بقوة إجرامية جعلت من تاريخ 8 مايو يوما اسودا في سجلها الإجرامي وقد قدم الشعب في هذا اليوم أكثر من 45 ألف شهيد.. ورغم قسوة الألم وحجم الكارثة إلا أنها كانت الفعال المهم في تشقق الأحزاب والتكتلات و انطلاق جبهة التحرير الوطني لتبدأ ثورة التحرير.

ثورة نوفمبر المجيدة:

لقد انصهرت ثقافة جيل من شباب الجزائر مكونة الشخصية الجزائرية فيها صرخة ابن باديس ودعوته لنهضة الهوية الحضارية و شعارات الاستقلال والحرية لحزب الشعب وتجربة السياسيين الجزائريين بالإضافة لتراكمات النضال الطويل عبر عشرات السنين.. وهكذا تكونت جملة الوعي الجزائرية والتي كانت الخلفية الثقافية والإيديولوجية لجبهة التحرير.. وهنا كانت كل خطوة يخطوها الشباب الأول عبارة عن خطوة قدر نحو واقع جديد تماما.

انطلقت الثورة بهذا الزخم الروحي والمعرفي والتجريبي بمجموعة من القادة المثاليين الذين تجلت فيهم روح الشعب ووجدانه و حقه في حياة مستقلة كريمة.. ومن البداية كان واضحا لدى قادة الثورة ان هناك دروبا للتهلكة ينبغي الابتعاد عنها تماما واعتمدوا قواعد للعمل أصبحت هي نهج الثورة خلال سنواتها المباركة.. فكانت وحدة الأداة الثورية التنظيمية كما هي وحدة التمثيل السياسي وكان وضوح الهدف والتحشيد نحوه وتشريك الشعب في معركة المصير و توسيع جبهة المواجهة مع العدو لإرهاقه وإرغامه على التسليم بحق الجزائر أن تكون جزائرية عربية مسلمة تسترد استقلالها والجلوس للتفاوض من أجل ذلك و للانسحاب من الجزائر..

كانت الثورة هي ثورة الشعب الجزائري بقيادة جبهة التحرير التي انتقلت في أشهر قليلة الى مستوى معركة شاملة إعلاميا وسياسيا وعسكريا ودبلوماسيا.. ولقد واصلت الثورة رغم كل الصعوبات نهجها الحازم والحاسم في التمسك بضوابط العمل الثوري في الميدان فحققت إعجاب العالم بها.

وهنا لابد أن نسرع إلى القول أن الثورة الجزائرية لم تكن وليدة قرار دولي ولا مصالح دولية او إقليمية بل إنها تصدت لفرنسا والحلف الأطلسي من خلفها ولم تتلق تأييدا من الكتلة الشرقية الاشتراكية إلا بعد أن بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود..

وهنا أيضا لابد أن نذكر أن دول الجوار العربي و إفريقيا المستعبدة من قبل الأوربيين بدأت تتحسس طريقها للخلاص مع أول ساعات تنفس الثورة الجزائرية ولذا لم تعد الثورة الجزائرية بآثارها فقط على الجزائر بل على الجوار وإفريقيا حيث تساقطت جدران الاستعمار الواحدة تلو الأخرى بعد هزيمته بالجزائر.

وهنا أيضا لابد من التأكيد أن الشعوب العربية وجدت فيها روحها التي تثور وتنتصر لاسيما وهي قد جاءت بعد ستة سنوات من اغتصاب فلسطين وحصول نكبتها وما أحدثه من انكسار في قلوب العرب والمسلمين.. فجاءت الثورة الجزائرية تحيي المعنويات وترفع الهمة وتكشف من جديد أن الاستعمار إلى زوال.. من هنا تحركت الأمة بكل كيانها مع الثورة العظيمة تنتظر منها إذلال المستعمرين والغزاة.

لقد كان انتصار الجزائر هو الانتصار الحقيقي الأول للأمة على الشمال بعد عدة قرون.. فبعد إن سكن الوهن قلوب البعض بأن أندلسا أخرى فقدناها عادت الجزائر قوة تملأ المكان وتتبوأ من أمتها والقارة موقع الصدارة.

وفي حراكها الداخلي المستمر والمتواصل أنجزت تراكمات من قوة المناعة بتعميق أبعاد شخصيتها وهويتها ودورها وتجربتها السياسية الرائدة في الوطن العربي.. وهي تواصل مسيرتها نحو ما يدعوها إليه موقعها الجيوسياسي ومهماتها التاريخية.

سلاما سلاما للدم المشرع على بوابات الجزائر قوس انتصار.. سلاما لأخوات الشهداء ولأمهاتهم ولأبنائهم ولزوجاتهم سلاما سلاما.. قافلتهم تنهض من جديد تسير في موكبها الوضيء ونحن نلملم حروف اللغة علنا نركب جملة في مستوى دمهم في مستوى جهادهم ضد الصليبية.. وفيما يواصل نهر الم تدفقه نهتف يا مفاصل الدم دلينا على بوابة القدس وحائط البراق وحي المغاربة.. والله غالب على أمره.