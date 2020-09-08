كشف فضيحة مجمع السفينة للعجائن بوهران

أنهت القيادة العامة للدرك الوطني تحقيقات معمقة في ملف نهب الحبوب والسيطرة على استيرادها بمينائي وهران ومستغانم من طرف مالك شركة “السفينة للعجائن ” المدعو “ح م” وهو الملف الذي جر 06 وزراء و04 مدراء سابقين لمينائي مستغانم ووهران ومدراء بنو ك وفروع لمؤسسات مالية بالإضافة مدير الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة ومسؤولين سامين به وكذا المدير العام للموانئ وصاحب المجمع وأبناؤه و15 رجل اعمال ومستشار في مؤسسات سيادية للدولة .

هذا وقد تبين إن مدير شركة السفينة للعجائن كان يسيطر على مخزون الحبوب بمراكز التفريغ بمستغانم ووهران ليحول الجزء الأهم منه إلى مؤسسته والبقية يحول إلى البزنسة خاصة بميناء مستغانم الذي سيطر عليه كلية لسنوات من اجل السيطرة على غذاء الجزائريين بطريقة غير شرعية وذلك من خلال مجمعات على شكل 20 شركة بتواطؤ 06 وزراء على رأسهم الوزيرين الأولين عبد المالك سلال واحمد اويحي وكذا الوزراء عمار غول ، بوجمعة طلعي ، وعبد القادر قاضي ، ومحجوب بدة بالإضافة إلى إطارات سامية برئاسة الجمهورية سابقا ، هذا وقد تبين إن صاحب مجمع العجائن سفينة تمكن من نهب 04.5 هكتار من الأراضي التي كانت موجهة لتوسيع ميناء وهران وأعلن عن المشروع بغلاف مالي قدره 120 مليون دولار ، إلا إن نفوذ صاحب المجمع أجهضه بالسيطرة على القطعة الأرضية ، كما تم نهب العشرات من الهكتارات بتيارت ومستغانم التي حولها الى مملكته الخاصة ، كما نهب المئات من الملايير من المؤسسات البنكية على شكل قروض بضغط من الوزراء واطارات سامية من رئاسة الجمهورية .

هذا وقد تم احالة الملف على القضاء حيت تم وضع مدير مجمع السفينة وابناؤه واحدى بنات وزوجته الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق في هذا الملف الذي تبين ان له علاقة مباشرة في خلق ازمة الغذاء ونهب العقار وتبيض الاموال وتهريبها الى الخاج واستعمال النفوذ .

محمد بن ترار