كريم يونس يفتح النار على والي مستغانم

استنكر وسيط الجمهورية كريم يونس، بشدة خرجة والي ولاية مستغام عبد السميع سعيدون، الذي رد بطريقة غير لائقة على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضيعتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها.

ونشر كريم يونس، بيانا اليوم السبت جاء فيه “لقد اطلعت بكثير من الأسف على الطريقة التي أجاب بها والي ولاية مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها”.

وأضاف “إن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المعني منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها ، وهي تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، بحضور وسيط الجمهورية”.