كريم يونس يتوعد المسؤولين المتقاعسين

توعد وسيط الجمهورية، كريم يونس، مسؤولي المديريات التنفيذية والدوائر الوزارية التي لا تتجاوب مع العرائض المرسلة من طرف المندوب الولائي، في حين هدد منتحلي صفة المندوب المحلي لوساطة الجمهورية لحل مشاكل المواطنين لمقابل مادي.

رافع وسيط الجمهورية كريم يونس لصالح القضاء على المظاهر السلبية في الإدارة والمرفق العام على غرار البيروقراطية والمحسوبية وجميع أشكال الانتهاكات

شدد كريم يونس مخاطبا مسؤولي المديريات التنفيذية والدوائر الوزارية التي لا تتجاوب مع العرائض المرسلة من طرف المندوب الولائي ، أن مصالحه بصدد إعداد حصيلة الوساطة والعراقيل التي تواجهها، سترسل لرئيس الجمهورية

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في حين تعهد بمحاسبة منتحلي صفة المندوب المحلي لوساطة الجمهورية لحل مشاكل المواطنين لمقابل مادي، مشيرا أن هذه الظاهرة استفحلت في عدة ولايات من الوطن وهي الظاهرة المُستفحلة في عدة ولايات، مشددا أن هيئته التي يشرف عليها ستتكفل بمحاربة هذه الآفات الخطيرة من خلال دراسة الوضع الحالي للمجتمع والأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظواهر التي تمس بانسجام المجتمع –حسبه-.

و أكد المتحدث أن وساطة الجمهورية استطاعت حل العديد من المشاكل، لافتا بأنه استقبل إلى حد الساعة حوالي 8050 مواطن من حاملي العرائض.

إ.ل