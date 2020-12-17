كريم يونس: مندوب وسيط الجمهورية يجب أن يكون حيادي وأن لا ينتمي لأي حزب سياسي

صرح وسيط الجمهورية، كريم يونس، إن مندوب وسيط الجمهورية ليس بوالي الذي يمثل الدولة على مستوى الولاية، ولا يعتبر قاضيا يبحث عن تحقيق العدالة و ليس حاملا لصوت الشعب.

وأضاف كريم يونس اليوم الخميس خلال ندوة وطنية حول مهام وسيط الجمهورية بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن المندوب ليس محامي، ولا هو موظف بسيط في الولاية، بل اختير من طرف رئيس الجمهورية، لأداء مهامه بكل احترام .

و في ذات السياق شدد على ان وسيط الجمهورية يجب أن يكون متحفظا ولا يتنقل بين بلاطوهات القنوات الإعلامية، وأن يكون حريصا على دعم و ردع الإدارة، وأن يكون ملما بكل مجريات الحياة في الولاية التي يعمل بها.

و نوه ذات المتحدث، أن في بعض الولايات، المندوب يعاني من التهميش ولا يأخذ حقه فالبعض يعتبره عامل بسيط، فهو في الحقيقة مصلح ومسهل بين الأطراف، ويجب أن يكون حيادي وأن لا ينتمي لأي حزب سياسي.