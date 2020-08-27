كريم عريبي في طريقه الى الدوري الفرنسي

ج.ن

من المنتظر أن يحسم نادي أولمبيك نيم (الرابطة الفرنسية الأولى) لكرة القدم، عن قريب صفقة المهاجم الجزائري للنجم الساحلي، كريم عريبي، حسب ما أوردته اليوم الخميس، مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويعمل مسيرو نادي نيم الباحثون منذ مدة على جلب هداف من طراز اللاعب الجزائري، حسب ما أكده نفس المصدر.

ويعتبر عريبي من أهم اللاعبين في الكرة العربية خلال الفترة الخيرة الماضية، وقدم مستويات أكثر من رائعة مع النجم الساحلي ونجح في إثبات نفسه محليا وقاريا، ولم يمر تألق عريبي مع النجم الساحلي مرور الكرام على مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي وجه الدعوة للاعب قصد حضور تربص “الخضر” في شهر مارس المنصرم تحسبا لمواجهتي زيمبابوي ذهابا وإيابا، ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2021، قبل أن يتم تأجيلهما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.والتحق عريبي (26 سنة) بالنجم الساحلي قادما إليه من دفاع تاجنانت (الرابطة الجزائرية الثانية) خلال موسم 2019، ليصبح أحد اللاعبين الأساسيين للنادي التونسي، حيث تألق بصور خاصة في النسخة الحالية لرابطة الأبطال الإفريقية بتسجيله 10 هدفا. أما في البطولة، فلا يملك ابن مدينة الرغاية (شرق العاصمة) سوى هدفين.

وحسب نفس المصدر، فإن التحاق عريبي بنادي نيم الفرنسي حيث يلعب مواطنه زين الدين فرحات، قد يكلف الفريق الناشط في الرابطة الأولى، مليون أورو.