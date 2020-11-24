كريم طابو يؤكد في رسالة الى الرئيس الفرنسي

انتقد السكرتير الوطني السابق لجبهة القوى الاشتراكية ، كريم طابو التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون، في مجلة جون افريك معتبرا انها تدخلا غير مسموح في الشؤون الداخلية للجزائر التي لا تنتظر أي دعم من فرنسا .

وقال طابو في نص رسالته المطولة الى الرئيس الفرنسي أعتذر عن خرق الممارسة الدبلوماسية من خلال مخاطبتك مباشرة من خلال هذه الرسالة لسبب بسيط وهو حسب نص الرسالة تعليقاتك حول الجزائر في المقابلة التي قدمتها لصحيفة تتركني غير مبال إنهم لا يبرهنون فقط على أن الموقف الرسمي لفرنسا فيما يتعلق بالجزائر لم يتغير ، بل أكثر من ذلك، يؤكدون مجددًا على الارتباط العميق للسلطات الفرنسية بفكرة أن السلطة الجزائرية لا تزال حليفًا أساسيًا وأدان كريم طابو الذي قدم نفسه في الرسالة بالرجل المعارض للنظام ، ما صدر عن ماكرون، ورد عليه وراء هذا الموقف تكمن الفكرة الخبيثة القائلة بأن دول الجنوب بشكل عام والجزائر بشكل خاص قريبة في متناول اليد ، وهشة سياسياً وغير صالحة للديمقراطية. بالنسبة لفرنسا، فإن أنظمة الجنوب موجودة فقط لتعمل كبؤر استيطانية ومقاولين من الباطن وتناول طابو في رسالته نظرة باريس للجزائر، وأورد أنه يجب ألا تتجاهل أن الرأي العام الجزائري يدرك جيدًا أنه طالما أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تنجح في الهروب من هذا المنطق العنيد لشبكات المصالح والتأثير ، فإن آمال التهدئة والتأثير ستبقى الثقة المتبادلة رغبات بسيطة مؤكدا أن الجزائر لا تنتظر أي دعم من فرنسا التي تعتبر أحد أكثر الأنظمة التي تقتل الحرية في البحر الأبيض المتوسط ، مضيفا أن تدخل الرئيس الفرنسي في الشأن الجزائر يكشف عن سوء نيةونفاق سياسي