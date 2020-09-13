كريستال بالاس الإنجليزي يحسم صفقة بن رحمة

ج.ن

كشفت اليوم صحيفة “الصن” البريطانية، بأن نادي كريستيال بالاس الإنجليزي قد حسم صفقة النجم الجزائري سعيد بن رحمة لاعب نادي برينتفورد الناشط في الدرجة الثانية الإنجليزية، وأكدت ذات المصادر، بأن إدارة كريستال بالاس ستدفع 25 مليون أورو لنادي برينتفورد مقابل لحصول على خدمات لاعب الخضر الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الشامبيونشيب خلال الموسم المنصرم، وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة ذاتها بأن نادي كريستال بالاس قد انتظر الوقت المناسب لتقديم عرضه الذي تفوق على عرضي منافسيه أستون فيلا و وست هام، من جهة أخرى، كشف مدرب فريق برينتفورد الإنجليزي توماس فرانك سبب غياب النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن مواجهة أمس، جناح الخضر غاب عن اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الأولى من الشامبيونشيب وعرف انهزام برينتفورد بهدف دون رد ضد بيرمينغهام، مدرب بن رحمة كشف بعد نهاية اللقاء: “بن رحمة عاد متأخرا لتحضيرات بداية الموسم لذلك فهو مازال غير جاهز من الناحية البدنية”، وأضاف: “وهناك سبب ثاني وهو تعرضه لإصابة خفيفة يوم الثلاثاء الفارط خلال التدريبات الجماعية للفريق وتحضيرنا لمباراة بيرمنغهام”.

وشارك بن رحمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 15 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة، كما أن أنصار براتفورد الموسم الماضي، اختاروا لاعب “الخضر” كأحسن مهاجم في الفريق خلال العشرين سنة الأخيرة، وتصدر الجزائري بن رحمة الترتيب في التصويت المقترح على الأنصار وبفارق كبير عن منافسيه الثلاثة، حيث بلغت نسبة التصويت عليه 78 بالمائة، ما يبرز التأثير الكبير الذي تركه لاعب “الخضر” على أنصار النادي الانجليزي، علما أنه لعب 81 مباراة منذ انضمامه للنادي الانجليزي قبل موسمين، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة، كما نال اللاعب الدولي الجزائري، اللقبَ الفخري كأحسن لاعب في البطولة الإنجليزية للقسم الثاني نسخة 2019-2020.

فضلا عن ذلك، حاز بن رحمة مركز الصدارة في التصويبات المُركّزة (نحو إطار المرمى)، بِرصيد 64 تسديدة. والمركز الثاني في المراوغات الناجحة بِعدد 132، وتموقع ضمن خماسي اللاعبين الذين صنعوا الفرص أكثر من غيرهم، بِمجموع 91. كما نال الدولي الجزائري 10 مرّات لقب رجل المباراة، وهو امتياز لم يُعادله فيه سوى لاعبان آخران من القسم الثاني الإنجليزي في الطبعة الحالية.